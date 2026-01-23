Na świecie bardzo popularny, u nas wciąż omijany. Ten olej chroni serce seniorów

Olej sezamowy to jeden z bardziej popularnych tłuszczów roślinnych na świecie, jednak w Polsce nie jest on tak powszechny, a niektórzy być może w ogóle o nim nie słyszeli. Szkoda, ponieważ produkt ten ma wiele właściwości prozdrowotnych. Warto, by znalazł się w diecie osób starszych, głównie ze względu na jego dobre działanie na zdrowie serca.

Olej idealny dla seniorów

Ten olej pozyskuje się z nasion sezamu. Jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe oraz naturalne przeciwutleniacze. Regularnie stosowany może wspierać prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w jednym z nagrań opublikowanych na YouTube zauważył, że olej sezamowy szczególnie poleca się osobom, które borykają się z chorobami układu krążenia. Dotyczy to więc w dużej mierze właśnie seniorów, czyli osób po 60. roku życia.

Jest on skuteczny w obniżaniu stężenia trójglicerydów we krwi, zapobieganiu utlenianiu cholesterolu, a więc w przeciwdziałaniu miażdżycy, a także w redukowaniu skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Dodatkowo olej sezamowy zmniejsza insulinooporność i pomaga obniżyć poziom glukozy we krwi, co ma szczególne znaczenie w przypadku osób z cukrzycą typu 2 – powiedział.

Jak spożywać olej sezamowy?

Ekspert dodał również, że porcja spożywanego oleju powinna wynosić trzy łyżki dziennie (rozłóż to jednak na kilka posiłków, ponieważ olej sezamowy ma dość intensywny smak). Tego oleju nie należy jednak stosować do smażenia i pieczenia. Świetnie sprawdzi się jednak jako do sałatek. Możesz go również użyć do dań „na ciepło”, ale dodaj go na chwilę przed podaniem, już na samym końcu, a nie w trakcie obróbki termicznej. Możesz skropić nim też pieczywo albo dodać do past kanapkowych.

Ekspert zaznaczył również, że powinniśmy wybierać olej tłoczony na zimno, nierafinowany, niefiltrowany i najlepiej sprzedawany w ciemnych butelkach. Po otwarciu taki olej najlepiej przechowywać w lodówce i spożyć przed upływem terminu podanego na opakowaniu.

Czytaj też:

Ta „herbatka” chroni wątrobę. Dietetyczka zdradza, kiedy najlepiej ją pićCzytaj też:

Kupujesz wędliny w Biedronce? Dietetyk ostrzega: jedna ma tylko 53 proc. mięsa