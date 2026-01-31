Kultowa wędlina z PRL-u znów wraca do łask. Jedni ją kochają, inni nie mogą na nią patrzeć

Kuchnia z czasów PRL-u ma w sobie wiele kulinarnych „perełek”, które znów wracają do łask. Mortadela, galareta z nóżek czy blok czekoladowy to tylko niektóre z nich. Dla wielu osób to smak dzieciństwa i wspomnienie tamtych lat. Dla starszych takie potrawy czy produkty są więc powrotem do dawnych czasów, a dla młodszych – kulinarną ciekawostką.

Ten produkt jest symbolem PRL-u

Salceson jest wędliną, która w naszym kraju wzbudza dość skrajne emocje. Jedni go uwielbiają, inni z kolei nie cierpią jego smaku i konsystencji. W czasach PRL-u był on jednak filarem mięsnej oferty. W tamtym okresie, gdy szynka czy schab były towarami raczej luksusowymi, salceson był dostępny znacznie częściej. Osobiście zapytałam mojego tatę, który żył w tamtych czasach, czy ten produkt był znany i lubiany wśród Polaków w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Jedna z najpopularniejszych wędlin, bo był po prostu tani – wyjaśnił bez wahania mój ukochany tata Sławek, który jest fanem tego specjału.

Salceson był też sycący, co było jedną z jego dużych zalet. Niejako stał się elementem codziennej diety wielu robotników – tani i kaloryczny, a do tego idealny, by zjeść go z pajdą chleba w czasie przerwy w zakładzie pracy.

Jakie właściwości ma salceson?

Salceson jest wyrobem podrobowym, który produkuje się z dużej ilości skórek, chrząstek i głowizny. Dzięki temu jest on bogaty w kolagen, czyli białko dostarczające aminokwasów istotnych dla stawów, skóry i naczyń krwionośnych. Odmiany zawierające krew, takie jak salceson czarny, są też bogate w żelazo hemowe, które jest dobrze przyswajalne przez organizm, a także w witaminy z grupy B.

Jest to jednak produkt wysokoenergetyczny, bogaty w nasycone kwasy tłuszczowe. Zawiera też sporo soli, przez co jego jedzenie jest niewskazane dla osób z nadciśnieniem tętniczym. Osoby, które mają problem z cholesterolem, również powinny go spożywać jedynie od święta, w niewielkich ilościach.

Pamiętaj, aby wybierać produkty dobrej jakości. Współczesne salcesony z sieciówek mogą zawierać wzmacniacze smaku i konserwanty. Najlepiej sięgać po tradycyjne wyroby od lokalnych masarzy.

