Dietetyczka zawsze wybiera ten żółty ser z Biedronki. Skład naprawdę robi różnicę

Ser żółty dobrze zadomowił się w polskiej kuchni. Trafia nie tylko na kanapki, ale jest też składnikiem zapiekanek, sałatek, pizzy oraz dań z makaronem czy domowych burgerów. Wiele osób sięga po niego nawet kilka razy w tygodniu, dlatego istotne jest, jaki produkt wybieramy podczas codziennych zakupów. Różnice w składzie oraz jakości poszczególnych wyrobów mogą być znaczące i wpływać na smak oraz wartości odżywcze potraw.

Dietetyczka kliniczna Julia Kołodziejczyk wskazała w sklepie Biedronka ser, który najczęściej trafia do jej koszyka — ma on korzystny skład i składniki, które łatwiej ocenić pod kątem wartości odżywczej.

Najlepszy ser żółty w Biedronce

Ekspertka zazwyczaj kupuje Ser Królewski Light marki Sierpc w plastrach. Na jego korzyść przemawia krótki i relatywnie prosty skład bez konserwantów, sztucznych barwników oraz wzmacniaczy smaku. Na etykiecie znajdziemy tylko pięć pozycji – mleko, sól, chlorek wapnia, kultury bakterii oraz annato norbiksynę. Ostatni z wymienionych związków może budzić pewne zastrzeżenia z uwagi na skomplikowaną i obco brzmiącą nazwę. To naturalny barwnik pochodzenia roślinnego. Stanowi mieszankę różnych karotenoidów. Przyjmowany w umiarkowanych ilościach nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. Poziom bezpiecznego spożycia (Acceptable Daily Intake, ADI). w przypadku norbiksyny wynosi 6 mg na kilogram masy ciała w ciągu doby. Występujący w składzie chlorek wapnia uchodzi za jeden z najbezpieczniejszych dodatków do żywności. Nie ma ustalonego ADI. Pełni funkcję stabilizatora.

Ser polecany przez dietetyczkę jest dobrym wyborem również ze względu na obniżoną zawartość tłuszczu oraz dużą ilość białka – odpowiednio 19 i 31 g w stugramowej porcji. Nabiał syci na długo, dzięki czemu może zmniejszyć ryzyko podjadania między posiłkami. Choć trzeba pamiętać, że wartość odżywcza produktu zależy w dużej mierze od formy, w jakiej będzie spożywany (surowa, smażona, pieczona).

O czym pamiętać, kupując ser żółty?

Ser żółty warto spożywać z umiarem. Nie powinien on stanowić podstawy codziennego jadłospisu. Dobrze zbilansowana dieta powinna obejmować rozmaite kategorie produktów spożywczych, w tym różne źródła białka (na przykład kefiry, maślanki, jogurty naturalne itp.).

