Jemy ją na co dzień, a trafiła na szczyt toksycznego rankingu 2026. Sprawdź, kiedy może szkodzić

Hamburski ogród botaniczny co roku publikuje zestawienie roślin uznawanych za najbardziej toksyczne. Celem tego rankingu nie jest straszenie, lecz edukacja. Inicjatywa ma zwrócić uwagę na to, jak ważna jest wiedza o pochodzeniu i właściwościach żywności. Mało kto bowiem pamięta, że nawet produkty uznawane za zdrowe i wartościowe mogą w określonych okolicznościach stać się zagrożeniem dla organizmu.

Najbardziej trujące rośliny 2026 roku

Pierwsze miejsce w najnowszym rankingu zajęły rośliny strączkowe z rodzaju Phaseolus. W tej „kategorii” mieści się między innymi fasolka szparagowa (zielona i żółta) czy biała fasola. To popularne i lubiane produkty, które często goszczą w polskiej kuchni. Są nie tylko smaczne, ale też bardzo zdrowe. Znajdziemy w nich wiele cennych mikroelementów, takich jak na przykład potas i żelazo. Dostarczają też białka roślinnego i błonnika – dwóch ważnych makroskładników, które usprawniają pracę układu pokarmowego. Przedłużają uczucie sytości po posiłku i pobudzają perystaltykę jelit, dzięki czemu przemiana materii następuje szybciej. Wpływają też pozytywnie na mikrobiotę. Nie ma wątpliwości, że warto włączać fasolę do jadłospisu, ale pod pewnym warunkiem.

Kiedy fasola może szkodzić zdrowiu?

Fasola – podobnie jak inne rośliny strączkowe, na przykład ciecierzyca czy bób – zawiera lektyny. To specyficzne związki organiczne, które pełnią funkcję ochronną. Działają niczym pestycydy, odstraszając zwierzęta i owady. Są uznawane za substancje antyodżywcze. Mogą podrażniać błonę śluzową jelit, nasilać stany zapalne tkanek, utrudniać wchłanianie mikroelementów i witamin, a także zaburzać transport tlenu w organizmie. Spożywanie ich w dużych ilościach – jak zauważają eksperci z Ogrodu Botanicznego w Hamburgu – powoduje zatrucie. Do jego najczęstszych objawów zalicza się mdłości, bóle brzucha, wymioty i biegunki. W cięższych przypadkach może wystąpić takie symptomy jak dreszcze, drgawki, gorączka czy spadek ciśnienia krwi. Należy jednak pamiętać, że to ryzyko można łatwo wyeliminować. Wystarczy ugotować fasolkę przed spożyciem. Wysoka temperatura niszczy bowiem większość lektyn.

