Ekspertka radzi: na przeziębienie działa lepiej niż klasyczny rosół. Jeden dodatek robi robotę

Większość Polaków uwielbia rosół. Tradycyjnie serwuje się tę zupę podczas niedzielnego obiadu. Jest nie tylko smaczna, ale również zdrowa. Nasze babcie zawsze polecały tę potrawę jako „naturalny antybiotyk”, pomagający na przeziębienie. Okazuje się jednak, że wystarczy dodać do niego jeden, dość niestandardowy produkt, by jego działanie było jeszcze lepsze.

Rosół na przeziębienie z nietypowym dodatkiem

Rosół tradycyjnie podaje się z makaronem, ale jeśli jesteśmy przeziębieni, lepiej ugotować kaszę jaglaną – powiedziała Katarzyna Bosacka w materiale opublikowanym na Instagramie.

Ekspertka wyjaśniła, że kasza jaglana ma właściwości „wyciągające” wirusy oraz oczyszczające nas z bakterii. Jej jedzenie jest wskazane podczas obniżonej odporności z uwagi na bogactwo polifenoli, które wspierają układ odpornościowy. I choć nie „wyciąga” ona wirusów z organizmu w sensie dosłownym, to dostarcza mu „narzędzi” do walki z patogenami, takich jak również witaminy z grupy B czy cynk.

Przepis: Rosół z kaszą jaglaną Ten rosół nie tylko genialnie smakuje, ale też jest pełen dobroczynnych właściwości. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 10 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 152 w każdej porcji Składniki 500 g kurczaka (np. udka lub skrzydełka, najlepiej z kością)

2 marchewki

1 pietruszka

1 mały seler

1 cebula

2-3 ząbki czosnku

1-2 łyżki kaszy jaglanej

2 liście laurowe

3-4 ziarna ziela angielskiego

Kilka gałązek natki pietruszki

Sól i pieprz do smaku

1,5–2 litry wody Sposób przygotowania Przygotowanie warzywMarchew, pietruszkę i seler obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Cebulę podsmaż lekko na suchej patelni — doda głębszego smaku. Czosnek lekko zmiażdż. Gotowanie rosołuDo garnka wlej wodę, włóż kurczaka, liście laurowe, ziele angielskie i trochę soli. Zagotuj na średnim ogniu, a następnie zmniejsz temperaturę i gotuj ok. 40 minut. Dodanie warzywPo 40 minutach dodaj marchew, pietruszkę, seler, cebulę i czosnek. Gotuj na wolnym ogniu kolejne 20 minut, aż warzywa będą miękkie. Dodanie kaszy jaglanejKaszę jaglaną przepłucz kilka razy w wodzie, żeby pozbyć się goryczki. Wsyp kaszę do garnka i gotuj jeszcze 10 minut, aż napęcznieje. DoprawianieSprawdź smak rosołu, dopraw solą i pieprzem. Na koniec dodaj świeżą natkę pietruszki.

Jakie właściwości ma kasza jaglana?

Kasza jaglana bywa nazywana królową kasz. Nie dzieje się to bez powodu. Jest jednym z najbardziej wartościowych produktów o unikalnym profilu odżywczym. Dodatkowo jest bogata w krzem. Jest on niezwykle ważny w naszej diecie, by zachować zdrowie stawów. Pozytywnie wpływa również na kondycję skóry, włosów i paznokci. Zawiera również witaminy z grupy B, które wspierają zdrowie układu nerwowego oraz znaczne ilości potasu oraz magnezu, co pomaga w obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi. W konsekwencji zmniejsza między innymi ryzyko zawału serca.

Zaletą tej kaszy są również właściwości antyoksydacyjne. Dzięki temu dochodzi do neutralizacji wolnych rodników, a konsekwencją tego jest spowolnienie procesów starzenia. Zmniejsza to też ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych. Jej jedzenie reguluje również układ trawienny. Zawiera co prawda mniej błonnika pokarmowego niż na przykład kasza gryczana, jednak jest bardziej lekkostrawna, dlatego będzie idealna dla osób z wrażliwym układem pokarmowym, a także dzieci czy seniorów. Co więcej, zawarta jest w niej lecytyna, która wspomaga pamięć, a także przyczynia się do regulowania poziomu cholesterolu we krwi

Pamiętaj jednak, że samo spożywanie kaszy jaglanej, mimo jej licznych zalet, nie gwarantuje pełni zdrowia. Jej fundamentem jest zróżnicowana, bogata w różne składniki dieta, a także regularna aktywność fizyczna.

