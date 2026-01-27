Ekspertka nie ma wątpliwości: te produkty tylko udają masło. Też ich używasz?

Coraz więcej produktów na sklepowych półkach tylko z nazwy przypomina masło. Choć hasła sugerują najwyższą jakość, to w rzeczywistości z prawdziwym masłem mają one niewiele wspólnego. Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowego odżywiania, przyjrzała się artykułom, które możemy znaleźć na sklepowych półkach. Kupujemy je, myśląc, że będą smaczne i zdrowe, i popełniamy spory błąd.

Ekspertka ocenia masło

Katarzyna Bosacka opublikowała na Instagramie nagranie, w którym wyjaśniła, ile masła jest w produktach, które je przypominają. Powiedziała między innymi, co myśli na temat artykułu spożywczego, który wygląda jak masło. Chodzi o Zambrowski MleMix.

Ma w sobie tego tłuszczu mlecznego zaledwie 34 procent. Dlatego na opakowaniu warto zawsze przeczytać, czy to nie jest miks masła i margaryny. Tu margaryny jest zdecydowanie więcej – powiedziała.

Oceniła również produkt „z najwyższej półki”, czyli FINUU.

Produkt niby z najwyższej półki, bardzo mocno reklamowany. Na opakowaniu mamy krowę, a masła jest tu 47 procent. Więc nadal mało. Do tego cena 45 zł za kilogram – wyjaśniła.

Przyjrzała się również popularnemu produktowi pod nazwą „MR”.

No nie dajmy się zwieść, to słynne MR, nazywane kiedyś masłem roślinnym, jest po prostu margaryną. W 100 procentach są to oleje roślinne. Margaryna i tyle – wyjaśniła.

Zdaniem ekspertki, jeśli więc chcemy kupić prawdziwe masło, musimy uważnie czytać etykietę ze składem produktu.

82 procent tłuszczu, 100 procent tłuszczu mlecznego. Może będzie droższe niż „masło roślinne”, czyli tak naprawdę margaryna, ale za to na pewno smaczniejsze – podsumowała ekspertka.

Co jest zdrowsze: masło czy margaryna?

Wiele osób z pewnością zastanawia się, co jest zdrowsze: masło czy margaryna. Okazuje się, że lepiej jest sięgać po margarynę.

Z punktu widzenia profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, które są główną przyczyną zgonów w Polsce, korzystniejszym wyborem są margaryny miękkie, ponieważ zawierają mniej nasyconych kwasów tłuszczowych. Rodzaj dominujących kwasów tłuszczowych determinuje konsystencję tłuszczu – powiedziała dietetyczka Kinga Ołdak dla „Wprost”.

