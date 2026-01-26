Seniorzy omijają tę kapustę, a to błąd. Badania pokazują, co mogą zyskać

Kapusta przez lata była podstawą domowej kuchni. Prosta, tania, zawsze pod ręką. Z czasem jednak część jej odmian niemal zniknęła z codziennego jadłospisu, ustępując miejsca bardziej oczywistym wyborom. A szkoda, bo jedna z nich skrywa w sobie więcej cennych właściwości niż mogłoby się wydawać.

Jaką kapustę warto jeść częściej?

Specjaliści zalecają, by sięgać po kapustę włoską. Jej znakiem rozpoznawczym są cienkie, delikatne i pomarszczone liście w ciemnozielonym kolorze. Wygląda niepozornie, ale dostarcza wielu cennych mikroelementów. 100-gramowa porcja warzywa – jak podaje United States Department of Agriculture (USDA) – zawiera około 230 mg potasu oraz 35 mg wapnia.

Potas odgrywa istotną rolę w prawidłowej pracy układu krążenia. Wspiera regulację ciśnienia tętniczego krwi, dzięki czemu może pośrednio zmniejszać ryzyko udaru mózgu. Z kolei wapń wzmacnia kości i przeciwdziała złamaniom, które należą do najczęstszych problemów zdrowotnych występujących wśród seniorów.

Kapusta włoska to również cenne źródło antyoksydantów. Związki te opóźniają procesy starzenia, zmniejszają stany zapalne tkanek i chronią organizm przed stresem oksydacyjnym. Pomagają też w obniżeniu poziomu „złego cholesterolu” i wzmacniają mechanizmy obronne organizmu. Coraz więcej mówi się również o tym, że mogą wesprzeć profilaktykę różnego rodzaju chorób, między innymi cukrzycy typu drugiego czy schorzeń o podłożu nowotworowym.

„Badania eksperymentalne i epidemiologiczne wskazują, że spożywanie warzyw [kapustnych – przyp.red.] obniża ryzyko zachorowania na raka: płuc, trzustki, pęcherza moczowego, żołądka, tarczycy, skóry, jelita grubego i prostaty”– czytamy w artykule pod tytułem „Wartość odżywcza i prozdrowotna wybranych warzyw z rodzaju kapusta (Brassica L.)”.

Inne cenne właściwości kapusty włoskiej

Kapusta włoska dostarcza również białka i błonnika, które usprawniają pracę przewodu pokarmowego i przedłużają uczucie sytości po posiłku. W efekcie może wspierać proces redukcji masy ciała. Warto podkreślić, że warzywo należy do produktów niskokalorycznych. Dostarcza – według danych USDA – około 27 kcal w 100 gramach.

Należy jednak pamiętać, że samo włączenie jednego produktu do diety nie prowadzi do natychmiastowej utraty wagi. Skuteczność odchudzania zależy od całokształtu diety oraz poziomu aktywności fizycznej.

