Lepszy niż majeranek, a Polacy o nim zapominają. Wspiera odporność i poprawia trawienie

Przyprawy to aromatyczny dodatek do wielu potraw – wzbogacają ich smak i zapach, a przy tym wiele z nich wykazuje korzystny wpływ na organizm. Zamiast sięgać po gotowe mieszanki przyprawowe, które często zawierają duże ilości soli i wzmacniaczy smaku, znacznie lepiej postawić na naturalne zioła. Wielu Polaków do mięs i innych dań chętnie używa majeranku. Okazuje się jednak, że istnieje przyprawa, która pod wieloma względami może być jeszcze lepszym wyborem.

Przyprawa lepsza od majeranku

Cząber ma intensywniejszy aromat niż majeranek – bardziej pieprzny i pikantny, dzięki czemu doskonale podkreśla smak mięs. To jednak nie jedyna jego zaleta. Tradycyjnie przypisuje się mu również właściwości wspierające zdrowie. Zawiera m.in. karwakrol i tymol, czyli związki o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym, które mogą wspierać naturalne mechanizmy obronne organizmu.

Cząber jest także źródłem antyoksydantów, które pomagają neutralizować wolne rodniki. Dzięki temu wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, związanym z procesami starzenia się organizmu oraz rozwojem chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, miażdżyca czy nadciśnienie.

Związki obecne w cząbrze działają rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, pomagając ograniczać gazy i wzdęcia. Przyprawa ta pobudza wydzielanie soku żołądkowego, co może ułatwiać trawienie i przyswajanie składników odżywczych. Podobnie jak majeranek, wspomaga trawienie potraw tłustych. W medycynie ludowej cząber był również stosowany jako środek o łagodnym działaniu moczopędnym i przeciwbiegunkowym.

Do czego dodawać cząber?

Ta przyprawa sprawdzi się podczas przygotowywania mięs, ale nie tylko. Idealny duet stworzy również z roślinami strączkowymi. Cząber możesz więc dodać na przykład do fasolki po bretońsku, hummusu, zupy grochowej czy potraw z ciecierzycą. Sprawdzi się również do bigosu, kapuśniaku. To też świetny dodatek do ryb. Idealnie komponuje się z masłem i cytryną – możesz więc w ten sposób stworzyć smakowitą marynatę. To też dobry dodatek do sosu pomidorowego. Można z niego też przygotować napar lub dodać odrobinę do herbaty.

Pamiętaj jednak, że samo dodawanie tej przyprawy do potraw nie zastąpi zdrowej diety oraz regularnej aktywności fizycznej.

