Jemy je niemal codziennie. Badania pokazują, że banany mogą obniżać cholesterol

Banany to jedne z najczęściej wybieranych owoców w Polsce. Są tanie, łatwo dostępne i nie wymagają żadnego przygotowania. Najczęściej mówi się o nich w kontekście potasu i wsparcia dla serca, ale to tylko część ich właściwości. Coraz więcej badań sugeruje, że regularne jedzenie bananów może wpływać także na inny ważny parametr zdrowotny — poziom cholesterolu we krwi.

Co daje jedzenie bananów?

Banany dostarczają nie tylko potasu, ale również błonnika rozpuszczalnego, w tym pektyn. To właśnie ten składnik odgrywa istotną rolę w regulacji gospodarki lipidowej. Błonnik wiąże w przewodzie pokarmowym kwasy żółciowe, do których produkcji organizm zużywa cholesterol. W efekcie jego poziom we krwi może się nieznacznie obniżyć.

Potwierdzają to analizy badań nad dietą bogatą w błonnik. Ich wyniki pokazują, że regularne spożycie błonnika rozpuszczalnego wiąże się z umiarkowanym, ale statystycznie istotnym obniżeniem poziomu „złego” cholesterolu LDL.

Dodatkowych argumentów dostarczają pilotażowe badania przeprowadzone wśród osób z hipercholesterolemią, opublikowane na łamach Indian Journal of Experimental Biology. Autorzy pracy pt. „Daily consumption of banana marginally improves blood glucose and lipid profile in hypercholesterolemic subjects” analizowali wpływ codziennego spożycia bananów na parametry metaboliczne.

U uczestników badania, którzy przez 12 tygodni jedli około 250 g bananów dziennie (czyli ok. 2 średnie owoce), odnotowano:

poprawę stosunku LDL do HDL, uznawanego za ważny wskaźnik ryzyka chorób serca,

lepszą kontrolę glikemii na czczo,

wzrost poziomu adiponektyny — białka związanego z mniejszym nasileniem stanów zapalnych i lepszą wrażliwością komórek na insulinę.

Zaobserwowane efekty miały umiarkowaną skalę, ale były wyraźnie widoczne na tle codziennej diety i bez wprowadzania innych istotnych zmian żywieniowych.

Jakie banany pomagają obniżyć cholesterol?

Najwięcej błonnika rozpuszczalnego zawierają banany niedojrzałe lub średnio dojrzałe, czyli takie, których skórka jest jeszcze zielonkawa lub żółta bez dużych brązowych plam. W tej fazie dojrzewania pektyny stanowią ważny element struktury miąższu. W miarę dojrzewania owocu część pektyn i skrobi ulega rozkładowi do cukrów prostych. Dojrzałe banany są słodsze i łatwiej strawne, ale zawierają nieco mniej składników, które wspierają regulację poziomu cholesterolu.

Warto pamiętać, że banany nie są cudownym środkiem na wysoki cholesterol i nie zastąpią leczenia ani zbilansowanej diety. Ich działanie specjaliści określają jako wspierające. Najlepiej sprawdzają się jako element codziennego jadłospisu bogatego w warzywa, owoce, pełne ziarna i zdrowe tłuszcze.

Regularne sięganie po banany może być prostym krokiem w stronę lepszych nawyków — zwłaszcza jeśli towarzyszy mu konsekwencja i różnorodność na talerzu.

