To nie chia ani awokado. Ten egzotyczny owoc wspiera wzrok i odporność

Każdy z nas wie, że zdrowe odżywianie jest niezwykle ważne. Wspomaga nasze zdrowie. Poza zbilansowaną dietą warto też sięgać po różne superfoods. Do najpopularniejszych z nich należą nasiona chia, płatki owsiane, jagody goji, orzechy i awokado. Warto jednak też sięgnąć po coś nowego. Chodzi o egzotyczny owoc, który nie tylko świetnie smakuje, ale też wspiera funkcjonowanie naszego organizmu.

Ten owoc świetnie wpływa na wzrok

Mowa o minikiwi (aktinidia ostrolistna), które nazywane jest też kiwi jagodowym. To niewielki owoc o gładkiej skórce, który można jeść w całości. To właśnie dzięki temu jest on tak zdrowy. W skórce kumuluje się najwięcej prozdrowotnych związków. Polifenole i luteina (to jedno z najlepszych jej źródeł) chronią wzrok przed promieniami UV oraz zapobiegają zwyrodnieniu plamki żółtej.

I choć „gwiazdą” tego owocu jest luteina, to nie można zapominać o zeaksantynie. Razem tworzą wewnątrz oka naturalny filtr ochronny przed światłem niebieskim. Z kolei obecność witaminy C i E potęguje działanie przeciwutleniające, co hamuje procesy starzenia się narządu wzroku.

Z kolei w 2025 roku w „British Journal of Nutrition" opublikowano badanie pod tytułem „Plasma lutein and zeaxanthin and the risk of age related nuclear cataract among the elderly Finnish population”. Wykazało ono, że osoby z najwyższymi stężeniami luteiny i zeaksantyny we krwi miały niższe ryzyko zaćmy jądrowej (najczęstsza postać tej choroby u osób starszych) w porównaniu z osobami o najniższych stężeniach tych karotenoidów. W przypadku luteiny w osoczu ryzyko było niższe o 42 procent, a zeaksantyny – 41 procent. Działają one jako przeciwutleniacze i chronią soczewkę oka przed szkodliwym wpływem stresu oksydacyjnego. Badanie było prowadzone na populacji osób w wieku 61–80 lat w Finlandii.

Warto jednak pamiętać, że samo jedzenie minikiwi nie zadziała w magiczny sposób. Choć te owoce to potężne wsparcie dla organizmu, to dbanie o wzrok powinno przede wszystkim polegać na regularnym badaniu oczu u okulisty, ograniczeniu czasu przed ekranem komputera, a także dbaniem o odpowiednie oświetlenie podczas pracy, czytania, itp.

Minikiwi wspiera odporność i poprawia trawienie

Te małe owoce są bardzo bogate w witaminę C i przeciwutleniacze, dzięki czemu ich jedzenie korzystnie wpływa na naszą odporność. Zawiera również dużo błonnika pokarmowego, który nie tylko wspiera trawienie, ale też wzmacnia układ immunologiczny. Wynika to z faktu, że sprzyja on rozwojowi korzystnej mikroflory jelitowej. Zdrowe jelita stanowią istotny element naturalnej bariery obronnej organizmu.

Zawarta w tym owocu aktynidyna jest enzymem, który ułatwia trawienie białek (mięsa lub nabiału). Dzięki temu po zjedzonym posiłku rzadziej występuje uczucie przejedzenia. Z kolei wysoka zawartość błonnika pokarmowego pomaga przy zaparciach.

Ten owoc zawiera również potas, który przyczynia się do regulacji ciśnienia tętniczego. Sprawdzi się również w przypadku osób, które są na diecie, ponieważ jest niskokaloryczny – zawiera ok. 55 kcal w 100 gramach. Minikiwi ma liczne zalety, jednak może wywołać reakcję alergiczną, na przykład u osób uczulonych na zwykłe kiwi. Jeśli więc będziesz jeść je po raz pierwszy, to zacznij od małej ilości.

