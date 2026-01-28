Lepsze niż kminek. Te niepozorne nasionka wspierają serce i wyciszają stany zapalne

Choć najczęściej traktujemy je wyłącznie jako przyprawę, czarnuszka jest źródłem substancji, które mogą realnie wpływać na funkcjonowanie organizmu. Zawarte w niej związki wykazują działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, a badania sugerują, że jej regularne spożywanie może wspierać zdrowie układu sercowo-naczyniowego i korzystnie oddziaływać na gospodarkę lipidową.

Dodatkowym atutem jest łatwość włączenia jej do codziennego menu. Nasiona czarnuszki nie wymagają specjalnej obróbki i dobrze komponują się z wieloma potrawami — od pieczywa i sałatek po dania mięsne, zupy i sosy. Dzięki temu nawet niewielka ilość może regularnie urozmaicać dietę bez zmiany kulinarnych nawyków.

Te drobinki wspomagają pracę serca

Nasiona czarnuszki dodają potrawom charakterystycznego aromatu (niektórym przypominają czasami kminek), ale od lat stosowane są w kuchni również ze względu na swoje właściwości zdrowotne. Jednym z nich jest wpływ na zdrowie naszego serca. Ich spożywanie przyczynia się bowiem do obniżania ciśnienia tętniczego krwi, a także poprawy profilu lipidowego, co oznacza, że redukuje poziom „złego” cholesterolu LDL i trójglicerydów (a przy tym podnosi poziom „dobrego” cholesterolu HDL). Potwierdziła to analiza z 2024 roku pod tytułem „Effects of Nigella sativa supplementation on lipid profiles in adults: An updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials”. Eksperci przeanalizowali dane z 34 badań klinicznych, w których udział wzięło łącznie 2278 osób.

Jakie właściwości mają nasiona czarnuszki?

Czarnuszka działa też jak „naturalna tarcza” dla naszego organizmu, ponieważ ma potężne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Dzięki temu wspomaga organizm w walce z przewlekłymi stanami zapalnymi, które są podłożem wielu chorób cywilizacyjnych. Regularne spożywanie nasion czarnuszki wspiera także odporność.

Kolejna dobroczynna właściwość tych nasion polega na tym, że pomagają one obniżyć poziom glukozy we krwi na czczo. Zmniejszają także oporność tkanek na insulinę.

Jak wykorzystać nasiona czarnuszki?

Nasiona czarnuszki mają charakterystyczny, lekko pikantny i nieco gorzkawy smak, więc nie będą odpowiednie do wszystkiego. Śmiało jednak możesz posypać nimi bułki. Dzięki temu staną się bardziej aromatyczne i wyraziste. Nie używaj zbyt dużo nasionek, ponieważ mogą przytłoczyć całość. Te drobinki dobrze sprawdzą się też w sałatkach i surówkach. To także idealna przyprawa do dań mięsnych. Stanowią jednak też ciekawy dodatek do zup czy sosów. Możesz również sięgnąć po niezwykle zdrowy olej z czarnuszki.

