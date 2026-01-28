Od dziś w Biedronce po 3, 4 i 5 zł. Te hity znikają najszybciej mimo limitów

Od dziś w Biedronce ruszają aż trzy promocje na masło. Sieć „ścina” ceny znanych i lubianych marek, a to dopiero początek. Zobacz ile i na czym możesz zaoszczędzić.

Jak kupić taniej masło w Biedronce?

Pierwsza z organizowanych akcji jest skierowana wyłącznie do posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obejmuje Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni. Teraz jedna kostka tłuszczu o wadze 200 gramów kosztuje tylko 3 złote. Możesz sporo zaoszczędzić, bo regularna cena smarowidła wynosi 6,99 zł. Limit dzienny to 3 sztuki na jedno konto lojalnościowe.

Druga z akcji dotyczy masła ekstra marki Mleczna Dolina. W tym przypadku rabat jest jednak mniejszy. Trzeba za nie zapłacić 4 zł, czyli niespełna dwa złote mniej niż zwykle. Dobra wiadomość jest taka, że z obniżki skorzystać może każdy, bez okazywania karty czy aplikacji lojalnościowej. Do wszystkich klientów skierowano również trzecią promocję na Masło Ekstra Polskie marki Mlekovita. Jego cena „spadła” teraz do 5 zł. W „normalnych” warunkach kosztuje niespełna 7 złotych.

Wszystkie opisane wyżej oferty obowiązują w tym samym terminie. Zaczynają się w środę, a kończą w piątek. Na zakupy masz więc trzy dni (28-30 stycznia 2026 roku). Pamiętaj, że w niedzielę sklepy są nieczynne. Nie uzupełnisz wtedy domowych zapasów.

Tanie kawy w Biedronce

Promocje na masło to niejedyne okazje, by zaoszczędzić. Szczególną uwagę przyciąga jeszcze jedna oferta. Biedronka przeceniła wszystkie kawy marki Woseba. Członkowie programu lojalnościowego mogą kupić je o 60 procent taniej niż zazwyczaj. Jeśli chcesz zaoszczędzić musisz włożyć do koszyka przynajmniej dwa produkty. Rabat obejmie najtańsze spośród wybranych towarów. Limit dzienny wynosi 6 sztuk (maksymalnie 3 z rabatem) na jedno konto Moja Biedronka. Akcja trwa do soboty, 31 stycznia 2026 roku.

