To nie jest zwykły kefir. Produkt z Lidla bez mleka zaskoczył nawet dietetyczkę
To nie jest zwykły kefir. Produkt z Lidla bez mleka zaskoczył nawet dietetyczkę

Kobieta w supermarkecie, zdjęcie ilustracyjne
Kobieta w supermarkecie, zdjęcie ilustracyjne
Na półkach Lidla pojawiła się nowość, obok której trudno przejść obojętnie. Wygląda znajomo, ale zaskakuje składem. Znana dietetyczka wzięła ją „pod lupę”.

Lidl może się pochwalić bogatą ofertą kefirów. Niedawno pojawił się w niej kolejny produkt, który wyróżnia się na tle konkurencji. I to znacznie. Mocno zaskoczył nawet dietetyczkę. Sprawdź, czy warto wrzucić go do koszyka podczas następnych zakupów.

Nowy kefir z Lidla „pod lupą” dietetyczki

Nowy produkt w ofercie Lidla – Kefir Gut Planton o smaku malinowym – nie zawiera mleka. To napój fermentowany przygotowany z surowców roślinnych. Jego bazą jest owies bezglutenowy połączony z wodą. Stanowi 92 procent składu. Na drugim miejscu znajduje się inulina, czyli błonnik z cykorii (3 procent), a na trzecim – skrobia. Kolejne pozycje zajmują białka grochu i bobu oraz trójglicerydy średniołańcuchowe kwasów tłuszczowych (olej MCT) z kokosa. Co więcej, wyrób wzbogacono o wapń, babkę płesznik w proszku, witaminę A, witaminy z grupy B (niacynę oraz ryboflawinę), a także naturalne aromaty i drożdże. Nie zabrakło w nim również żywych i nieaktywnych wegańskich kultur bakterii. Jedno opakowanie kefiru o pojemności 200 gramów dostarcza jedynie 90 kalorii i 1.8 grama tłuszczu. Zawiera natomiast całkiem dużo białka i błonnika – odpowiednio 5,6 oraz 7,6 g.

Wegański „kefir” – hit czy kit?

Zdaniem ekspertki produkt może być dobrym uzupełnieniem codziennej diety. Na jego korzyść przemawia brak dodatku cukru, a także obecność kultur bakterii, witamin i błonnika. Dzięki temu wegański zamiennik kefiru może realnie wesprzeć pracę układu pokarmowego i przedłużyć uczucie sytości po posiłku. Powinny jednak na niego uważać – jak podkreśla specjalistka – osoby z wrażliwymi jelitami. Może bowiem nasilać dolegliwości gastryczne, między innymi wzdęcia i gazy. „Bezmleczna alternatywa [kefiru – przyp.red.] z dobrym składem” – podsumowuje Anna Reguła w opublikowanym materiale.

Opracowała:
Źródło: Anna Reguła/Instagram