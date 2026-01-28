To nie jest zwykły kefir. Produkt z Lidla bez mleka zaskoczył nawet dietetyczkę

Lidl może się pochwalić bogatą ofertą kefirów. Niedawno pojawił się w niej kolejny produkt, który wyróżnia się na tle konkurencji. I to znacznie. Mocno zaskoczył nawet dietetyczkę. Sprawdź, czy warto wrzucić go do koszyka podczas następnych zakupów.

Nowy kefir z Lidla „pod lupą” dietetyczki

Nowy produkt w ofercie Lidla – Kefir Gut Planton o smaku malinowym – nie zawiera mleka. To napój fermentowany przygotowany z surowców roślinnych. Jego bazą jest owies bezglutenowy połączony z wodą. Stanowi 92 procent składu. Na drugim miejscu znajduje się inulina, czyli błonnik z cykorii (3 procent), a na trzecim – skrobia. Kolejne pozycje zajmują białka grochu i bobu oraz trójglicerydy średniołańcuchowe kwasów tłuszczowych (olej MCT) z kokosa. Co więcej, wyrób wzbogacono o wapń, babkę płesznik w proszku, witaminę A, witaminy z grupy B (niacynę oraz ryboflawinę), a także naturalne aromaty i drożdże. Nie zabrakło w nim również żywych i nieaktywnych wegańskich kultur bakterii. Jedno opakowanie kefiru o pojemności 200 gramów dostarcza jedynie 90 kalorii i 1.8 grama tłuszczu. Zawiera natomiast całkiem dużo białka i błonnika – odpowiednio 5,6 oraz 7,6 g.

Wegański „kefir” – hit czy kit?

Zdaniem ekspertki produkt może być dobrym uzupełnieniem codziennej diety. Na jego korzyść przemawia brak dodatku cukru, a także obecność kultur bakterii, witamin i błonnika. Dzięki temu wegański zamiennik kefiru może realnie wesprzeć pracę układu pokarmowego i przedłużyć uczucie sytości po posiłku. Powinny jednak na niego uważać – jak podkreśla specjalistka – osoby z wrażliwymi jelitami. Może bowiem nasilać dolegliwości gastryczne, między innymi wzdęcia i gazy. „Bezmleczna alternatywa [kefiru – przyp.red.] z dobrym składem” – podsumowuje Anna Reguła w opublikowanym materiale.

