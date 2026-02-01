Lepszy od klasycznego czosnku. Wspiera wątrobę i odporność, a większość osób go nie jadła

Choć czosnek jest w naszym kraju bardzo popularny, to niewielu Polaków zapewne słyszało jednak o czarnym czosnku. Nie jest to oddzielna roślina, a efekt procesu reakcji Maillarda. Polega ona na tym, że zwykły, biały czosnek jest poddawany działaniu wysokiej temperatury oraz wilgotności przez okres od kilku tygodni do dwóch miesięcy. Efektem tego jest to, że ząbki czosnku stają się czarne i tracą swój ostry aromat. Czarny czosnek nie jest tylko ciekawostką kulinarną. Wyróżnia się też on swoimi prozdrowotnymi właściwościami.

Działanie antyoksydacyjne czarnego czosnku

W porównaniu ze świeżym, białym czosnkiem – ten czarny ma obniżoną zawartość allicyny. To właśnie przez to traci specyficzny ostry smak i zapach. W konsekwencji jest on więc łagodniejszy dla żołądka, będzie więc lepszym wyborem dla osób o wrażliwym układzie pokarmowym. Co więcej, allicyna to bardzo niestabilny związek (szybko się rozkłada), jednak w procesie fermentacji zmienia się w stabilną S-allilocysteinę (SAC). Do tego nasz organizm wchłania ją znacznie łatwiej. Jest silnym antyoksydantem, więc działa ochronnie na komórki, skuteczniej neutralizując nadmiar wolnych rodników. W czarnym czosnku zawartość antyoksydantów może być nawet kilkukrotnie wyższa niż w świeżym, co z kolei wzmacnia też naszą odporność. Mniejszy stres oksydacyjny zapewnia lepsze funkcjonowanie układu odpornościowego.

Włączenie czarnego czosnku do swojej diety przyczynia się też do obniżenia poziomu „złego” cholesterolu (LDL) i wspiera elastyczność naczyń krwionośnych.

Czarny czosnek wspiera pracę wątroby

Wykazano również, że ten rodzaj czosnku może wspierać regenerację wątroby. Wspomniana S-allilocysteina i inne związki fenolowe neutralizują wolne rodniki, które uszkadzają komórki wątroby. Dodatkowo substancje, które są zawarte w czarnym czosnku, obniżają poziom cytokin prozapalnych. To z kolei może zapobiegać przewlekłym stanom zapalnym tego organu. Jego regularne spożywanie pomaga także w hamowaniu gromadzenia się trójglicerydów, co jest kluczowe w walce ze stłuszczeniem wątroby.

W badaniu z 2014 roku opublikowanym w „Nutrition Research and Practice” pod tytułem „Hepatoprotective effects of aged black garlic extract in rodents and humans” badacze wykazali, że po 12 tygodniach suplementacji ekstraktu z czarnego czosnku zauważono istotny spadek uszkodzeń oksydacyjnych wątroby u badanych.

Pamiętaj jednak, że spożywanie czarnego czosnku jest tylko wsparciem w dbaniu o wątrobę. Prawdziwa regeneracja wymaga przede wszystkim trwałej zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia.

