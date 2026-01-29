Od dziś w Biedronce „3+3 gratis” i „2+1”. Zakupy wychodzą nawet o połowę taniej

Nowy rok jest czasem wielu postanowień. Jednym z nich powinno być robienie zakupów spożywczych na różnego rodzaju promocjach. Dzięki temu można naprawdę wiele zaoszczędzić. Wystarczy regularnie przeglądać gazetki promocyjne. Jeśli jednak nie masz czasu lub po prostu nie chcesz tego robić – nic straconego. Przygotowaliśmy najlepsze oferty z Biedronki, z których możesz skorzystać w ciągu najbliższych dni.

Tanie mleko w Biedronce

Warto kupić między innymi mleko UHT 3,2% marki „Łowickie” i „Mleczna Dolina”. Możesz je nabyć w ramach oferty „3 plus 3 gratis”. Oznacza to, że kupując trzy kartony mleka, kolejne trzy dostaniesz całkowicie za darmo. W ramach tej promocji jeden karton mleka będzie więc kosztował jedynie 1,65 zł zamiast 3,29 zł. Limit dzienny to 12 sztuk na kartę Moja Biedronka. Akcja trwa do najbliższej soboty (31 stycznia).

Ten uniwersalny produkt możemy w kuchni wykorzystać na wiele sposobów. Dodajemy go do kawy, ale to też niezbędny składnik deserów, koktajli czy naleśników.

Co jeszcze warto kupić?

Świetną ofertą zostały również objęte wszystkie wędliny w plastrach marki „Kraina Wędlin”. Dostaniesz je w ramach promocji „2 plus 1 gratis”. Limit dzienny to 6 sztuk (maksymalnie dwie gratis). Wszystkie produkty możesz ze sobą dowolnie mieszać.

Jeśli z kolei nie jesteś fanem wędlin, a lubisz jeść kanapki – zapakuj do koszyka ser Gouda lub Podlaski marki „Światowid” (300 g). Obowiązuje oferta „1 plus 1 gratis”. Czyli kupując jedno opakowanie sera, drugie dostaniesz całkiem za darmo. Limit dzienny to cztery sztuki na kartę Moja Biedronka. Powyższe promocje również obowiązują do 31 stycznia.

Pamiętaj, że zarówno ser, jak i wędlinę, możesz wykorzystać też na inne sposoby – nie tylko jako dodatek do kanapek. Doskonale sprawdzą się jako składnik sałatek, farsz do naleśników, a także jako dodatek do zapiekanek i omletów.

