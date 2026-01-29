Ani soczewica, ani ciecierzyca. Bogata w białko, dobra dla jelit i syci na długo

Fasola Adzuki coraz częściej zaczyna się pojawiać na polskich stołach, jednak nadal sięga po nią dość mało osób. Szkoda, ponieważ jest naprawdę zdrowa. Jej nasiona są dość małe i mają kolor ciemnoczerwony lub czarny. Jest ona dość słodka w smaku. To jednak nie wszystko, ponieważ wyróżnia się na tle innych roślin strączkowych swoją wyjątkowo wysoką zawartością przeciwutleniaczy.

Dobrze działa na układ trawienny.

Zawiera też dużo białka, czyli podstawowego budulca naszego organizmu. Dodatkowo jest również źródłem błonnika pokarmowego, który sprawia, że czujemy się syci na dłużej. Działa on też jak „miotełka” dla naszych jelit, przyspieszając perystaltykę i zapobiegając zaparciom.

Dodatkowo zawarta w niej skrobia oporna nie jest trawiona w jelicie cienkim, lecz staje się „pożywką” dla dobrych bakterii w jelicie grubym. Tę fasolę uważa się ją również za łatwiej strawną w porównaniu z jej „kuzynkami”, na przykład białą fasolą. Zawiera nieco mniej oligosacharydów (cukrów odpowiedzialnych za gazy i wzdęcia), więc będzie dobrym wyborem dla osób, które źle reagują na strączki.

Jakie jeszcze właściwości ma fasola Adzuki?

Zawarte w niej polifenole i flawonoidy pomagają neutralizować wolne rodniki, co może redukować stany zapalne w organizmie. Dzięki temu wolniej się także starzeje. Co więcej, zapobiega to występowaniu różnych chorób przewlekłych.

Zawiera również dużo związków, które bezpośrednio wpływają na kluczowe parametry zdrowotne. Między innymi potas, który wspomaga regulację ciśnienia krwi. Ma także naturalnie niską zawartość sodu, co również wspiera zdrowie serca. Posiada też niski indeks glikemiczny, a zawarty w niej błonnik i skrobia oporna spowalniają wchłanianie cukrów. To z kolei zapobiega gwałtownym skokom insuliny. Jest też bogata w magnez i żelazo, dzięki czemu wspierana jest praca układu nerwowego. Co więcej, ta fasola jest jednym z najbogatszych źródeł molibdenu, który pełni rolę katalizatora dla wielu enzymów detoksykujących organizm. Pomaga im działać szybciej i skuteczniej.

Czytaj też:

Dietetyk ostrzega: to najgorsze oleje do smażenia. Polacy wciąż popełniają ten błądCzytaj też:

To nie jest zwykły kefir. Produkt z Lidla bez mleka zaskoczył nawet dietetyczkę