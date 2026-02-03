Te „gotowce” z Biedronki mają najmniej kalorii. Różnice potrafią zaskoczyć

Często w codziennym biegu brakuje nam czasu, by samodzielnie gotować. Systematyczne zamawianie jedzenia to jednak bardzo duży koszt, dlatego w takiej sytuacji chętnie sięgamy po różnego rodzaju „gotowce”, które możemy dostać w supermarkecie. To też dobre rozwiązanie, gdy brakuje nam pomysłu, co przyrządzić na obiad. Trzeba jednak uważnie wybierać produkty, czytając etykiety ze składem.

Ile kalorii mają gotowe dania z Biedronki?

Dietetycy z „Centrum Respo” zamieścili na Instagramie wpis właśnie na ten temat. Opublikowali oni kaloryczność kilku takich gotowych posiłków.

I choć na pierwszy rzut oka wiele z nich wygląda bardzo podobnie, różnice w kaloryczności i składzie potrafią być naprawdę duże – zauważają eksperci.

Kurczak z puree marchewkowym marki „Pure Activ” ma 88 kcal w 100 gramach. Zawiera też 7,4 g białka, 4,3 g tłuszczu oraz 4,3 g węglowodanów. Z kolei lunch box, który ma w składzie makaron, oliwki, mozzarellę, kurczaka marki „Vital Fresh”, ma 153 kcal w 100 gramach oraz 7 g białka, 93 g tłuszczu, 9,4 g węglowodanów. Dość mało kalorii ma także fasolka po bretońsku marki „Jadłowiec” – 128 kcal na 100 gramów. Ma również 6,5 g białka, 4,8 g tłuszczu oraz 13 g węglowodanów.

Najbardziej kaloryczne z kolei są racuchy z jabłkami marki „Nasze Smaki”, ponieważ w 100 gramach mają aż 239 kcal oraz 5,2 g białka, 8,5 g tłuszczu, 33 g węglowodanów.

O czym pamiętać, kupując „gotowce”?

Kluczowy jest skład. Koniecznie go sprawdź, zanim wrzucisz produkt do koszyka. Wybieraj potrawy oparte na chudszym mięsie, rybach i roślinach strączkowych. Zazwyczaj mają mniej kalorii i tłuszczu. Unikaj z kolei produktów z dużą ilością sera, śmietany czy tłustych sosów.

Ważna jest również zawartość białka. Jeśli w konkretnym daniu jest go dużo, to posiłek będzie sycił na dłużej. Okazuje się, że nawet różnica kilku gramów białka w porcji może realnie wpłynąć na to, czy po zjedzeniu czujemy się najedzeni. Pamiętaj też, że wysoka kaloryczność nie zawsze oznacza „lepszy posiłek”. Często jest ona wynikiem dużej ilości tłuszczu lub niezdrowych dodatków, które nie zwiększają sytości. W efekcie łatwiej jest zgłodnieć i sięgnąć po kolejną przekąskę.

Jeśli sięgasz po gotowe dania, wybieraj te z prostszym składem i większą ilością białka. Całą potrawę postaraj się uzupełnić warzywami.

