Oczyszcza organizm i wspiera trawienie. Japończycy piją ją codziennie

Herbata jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Pijemy ją o każdej porze dnia, dobrze smakuje zarówno gorąca, jak i zimna. Jest ceniona nie tylko za swój smak i aromat, ale również swoje właściwości zdrowotne. Do najbardziej znanych należą czarna, zielona, czerwona i biała. Warto jednak sięgnąć też po herbatę, która jest niezwykle lubiana w Japonii. Chodzi o herbatę o nazwie bancha. Pochodzi ona z tej samej rośliny co zielona herbata, różni się jednak momentem zbioru oraz wiekiem liści. Są one zbierane zazwyczaj jesienią. Przez to są większe i twardsze w porównaniu z młodymi liśćmi. Podczas obróbki ta herbata jest poddawana działaniu pary wodnej. Pozwala to zatrzymać proces utleniania i zachować intensywny, zielony kolor oraz cenne związki chemiczne.

Bancha pomaga oczyszczać organizm

Bancha pomaga między innymi oczyścić organizm z toksyn. Za detoksykację w naszym ciele odpowiadają głównie wątroba i nerki, jednak ta herbata wspiera wspomniane procesy dzięki zawartości konkretnych związków chemicznych, między innymi polifenoli (głównie katechin).

Przeciwutleniacze, które są w niej zawarte, pomagają neutralizować też wolne rodniki, a więc przyczyniają się do zmniejszenia stresu oksydacyjnego. Chronią przed nim komórki, co przekłada się na ich wolniejsze starzenie, ale też mniejsze ryzyko wielu chorób przewlekłych. Dodatkowo picie tej herbaty wspiera mikrobiom, co jest kluczowe dla sprawnego wydalania zbędnych produktów przemiany materii.

Jakie jeszcze właściwości ma bancha?

Ta herbata wyróżnia się niską zawartością kofeiny (maleje ona wraz z wiekiem liści), przez co jest łagodniejsza dla żołądka, ale też subtelniej działa na układ nerwowy. W Japonii często jest spożywana wieczorem, ponieważ również o tej porze można ją pić bez obaw o późniejsze kłopoty z zasypianiem. Jest także wskazana dla osób, które chcą ograniczyć spożywanie stymulantów. Jej picie pozytywnie działa też na trawienie. Wynika to z zawartości garbników, które wspomagają pracę jelit.

