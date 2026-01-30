To nie brak silnej woli. Dietetyczka mówi, jak walczyć z apetytem na słodycze

Ochota na coś słodkiego bywa traktowana niczym drobna słabość lub brak dyscypliny. Szybko ją racjonalizujemy. Składamy na karb gorszego dnia, stresu, przepracowania. Tymczasem to bardzo często ważny sygnał ze strony organizmu, którego nie należy bagatelizować. Zwraca na to uwagę dietetyczka kliniczna dr Hanna Stolińska i wyjaśnia, co może oznaczać. Jednocześnie wskazuje sposoby, które pomagają opanować ciągły apetyt słodycze.

Co może oznaczać ciągła ochota na słodycze?

Ciągła ochota na słodycze może mieć wiele różnych przyczyn. Często odpowiadają za nią nagłe wahania stężenia glukozy we krwi. Gdy poziom cukru rośnie, a potem szybko spada, organizm zaczyna domagać się nowej porcji energii. Im częściej występują takie „huśtawki”, tym silniejszy apetyt na słodkie przekąski. Jego pojawienie się – jak wskazuje dr Hanna Stolińska – bywa też związane z insulinoopornością (zmniejszoną wrażliwością komórek na działanie insuliny) bądź hipoglikemią reaktywną. To stan, w którym po posiłku dochodzi do nadmiernego wyrzutu insuliny, a następnie gwałtownego spadku cukru, często 2-3 godziny po jedzeniu. Efekt? Nagle pojawia się silny impuls, by sięgnąć po coś słodkiego. Zapotrzebowanie na cukier nierzadko zwiększają również takie czynniki jak na przykład:

zaburzenia hormonalne (zbyt wysoki poziom kortyzolu, niedoczynność tarczycy, zespół policystycznych jajników itp.),

niedostateczna ilość snu,

zbyt mała ilość serotoniny we krwi,

niedobory mikroelementów (chromu, magnezu albo żelaza).

Ekspertka zauważa też, że za ciągły apetyt na słodycze może stać zbyt niska kaloryczność codziennej diety. „Przestawia ona metabolizm na tryb oszczędzający i zwiększa ochotę na węglowodany” – wyjaśnia w jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych. To zjawisko może również modulować zaburzona mikrobiota jelitowa.

Jak łatwiej uporać się z nadmiernym apetytem na słodycze?

Dr Hanna Stolińska wskazuje, że naturalne składniki, które wspierają gospodarkę węglowodanową mogą pomóc w poskromieniu nadmiernego apetytu na słodycze. Mowa tu między innymi o berberynie. Związek ten – jak podkreśla dietetyczka – „wpływa na mikrobiom, ogranicza rozwój niekorzystnych bakterii i zmniejsza stany zapalne jelit”. Do jadłospisu warto włączyć również:

gorzki melon – pomaga komórkom lepiej korzystać z glukozy,

morwa barwa – spowalnia wchłanianie cukru z pożywienia,

gurmar – blokuje receptory smaku słodkiego, zmniejsza przyjemność z jedzenia cukru i realnie zmniejsza apetyt na słodkie przekąski,

arcydzięgiel i rutwica – wspierają trawienie, dzięki czemu jelita łatwiej mogą wrócić do równowagi.

Należy przy tym pamiętać, że nagłe napady głodu i nadmierny apetyt na słodycze mogą być ważnym objawem poważnych zaburzeń metabolicznych. Dlatego pomyśl o konsultacji się z lekarzem, zanim włączysz do jadłospisu zioła lub suplementy. Nie podejmuj decyzji na własną rękę, zwłaszcza gdy jesteś w trakcie farmakoterapii.

Czytaj też:

Ten ekspresowy deser robię w przerwie na reklamy. 2 składniki, 2 minuty i gotoweCzytaj też:

Brownie bez mąki i dodatku cukru. Ma tylko 2 składniki, a zachwyca smakiem