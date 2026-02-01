Czujesz zmęczenie? Dietetyczka zdradza „kuchenną mieszankę”, która wspiera poziom żelaza

Coraz więcej osób szuka łatwych, „kuchennych” sposobów na poprawę wyników krwi, a zwłaszcza uzupełnienie niedoborów żelaza. Problem wydaje się błahy i niewinny, ale, jego objawy potrafią skutecznie odebrać energię niezbędną do codziennego funkcjonowania. Przewlekłe zmęczenie, senność, bladość skóry, trudności z koncentracją, zawroty głowy czy uczucie ciągłego zimna to sygnały, których nie należy ignorować. Długotrwały deficyt żelaza prowadzi bowiem do niedotlenienia tkanek i narządów, co może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Znana dietetyczka wskazuje, jak można ich uniknąć. W jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych podzieliła się przepisem na mieszankę przypraw, która – jak sama stwierdziła – „robi robotę” i stanowi naturalne wsparcie poziomu żelaza w organizmie.

Jak można podnieść poziom żelaza?

Mieszanka polecana przez specjalistkę bazuje na suszonych ziołach i dodatkach, które wiele osób ma już w swojej kuchni. To połączenie kilku prostych i dobrze znanych produktów, ale rzadko stosowanych jednocześnie. Mowa o:

tymianku (40 g),

bazylii (25 g),

oregano (26 g),

rozmarynie (6 g),

suszonej natce pietruszki (26 g),

suszonych pomidorach (12 g),

słodkiej papryce (5 g),

suszonym czosnku (10 g).

Mieszankę najlepiej przechowywać w szczelnym słoiku, z dala od wilgoci, światła i źródeł ciepła. Dzięki temu zachowa swoje właściwości i aromat na dłużej.

Jak działa mieszanka przypraw polecana przez dietetyczkę?

Dietetyczka określa tę kompozycję mianem „Żelaznej Mocy” — i nie bez powodu. Jedna płaska łyżeczka mieszanki, czyli około 5 gramów – jak wskazuje Anna Reguła – dostarcza średnio 3,5 mg żelaza. To znacząca ilość, która może pokryć:

około 35 procent dziennego zapotrzebowania dorosłego mężczyzny,

około 20 procent zapotrzebowania dorosłej kobiety,

około 13 procent zapotrzebowania kobiety w ciąży.

A wszystko to… z przyprawy dodanej do obiadu. Bez tabletek. Bez suplementacyjnej frustracji. Włącz „Żelazną Moc” do codziennych dań. Twoja ferrytyna ci za to podziękuje – podkreśla Anna Reguła w opublikowanym materiale.

Trzeba jednak pamiętać, że żelazo obecne w produktach roślinnych występuje w formie niehemowej. Jest ona gorzej przyswajalna niż żelazo pochodzące z mięsa czy ryb. Dlatego kluczowe znaczenie ma sposób jej spożywania. Warto łączyć wskazaną mieszankę przypraw z produktami bogatymi w witaminę C. Można na przykład dorzucić ją do sałatki z papryką, pomidorami, natką pietruszki czy odrobiną soku z cytryny. Ten prosty zabieg zwiększy biodostępność żelaza niehemowego i poprawi wchłanianie składnika.

