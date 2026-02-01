Czujesz zmęczenie? Dietetyczka zdradza „kuchenną mieszankę”, która wspiera poziom żelaza

Coraz więcej osób szuka łatwych, „kuchennych” sposobów na poprawę wyników krwi, a zwłaszcza uzupełnienie niedoborów żelaza. Problem wydaje się błahy i niewinny, ale, jego objawy potrafią skutecznie odebrać energię niezbędną do codziennego funkcjonowania. Przewlekłe zmęczenie, senność, bladość skóry, trudności z koncentracją, zawroty głowy czy uczucie ciągłego zimna to sygnały, których nie należy ignorować. Długotrwały deficyt żelaza prowadzi bowiem do niedotlenienia tkanek i narządów, co może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Znana dietetyczka wskazuje, jak można ich uniknąć. W jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych podzieliła się przepisem na mieszankę przypraw, która – jak sama stwierdziła – „robi robotę” i stanowi naturalne wsparcie poziomu żelaza w organizmie.
Jak można podnieść poziom żelaza?
Mieszanka polecana przez specjalistkę bazuje na suszonych ziołach i dodatkach, które wiele osób ma już w swojej kuchni. To połączenie kilku prostych i dobrze znanych produktów, ale rzadko stosowanych jednocześnie. Mowa o:
- tymianku (40 g),
- bazylii (25 g),
- oregano (26 g),
- rozmarynie (6 g),
- suszonej natce pietruszki (26 g),
- suszonych pomidorach (12 g),
- słodkiej papryce (5 g),
- suszonym czosnku (10 g).
Mieszankę najlepiej przechowywać w szczelnym słoiku, z dala od wilgoci, światła i źródeł ciepła. Dzięki temu zachowa swoje właściwości i aromat na dłużej.
Jak działa mieszanka przypraw polecana przez dietetyczkę?
Dietetyczka określa tę kompozycję mianem „Żelaznej Mocy” — i nie bez powodu. Jedna płaska łyżeczka mieszanki, czyli około 5 gramów – jak wskazuje Anna Reguła – dostarcza średnio 3,5 mg żelaza. To znacząca ilość, która może pokryć:
- około 35 procent dziennego zapotrzebowania dorosłego mężczyzny,
- około 20 procent zapotrzebowania dorosłej kobiety,
- około 13 procent zapotrzebowania kobiety w ciąży.
A wszystko to… z przyprawy dodanej do obiadu. Bez tabletek. Bez suplementacyjnej frustracji. Włącz „Żelazną Moc” do codziennych dań. Twoja ferrytyna ci za to podziękuje – podkreśla Anna Reguła w opublikowanym materiale.
Trzeba jednak pamiętać, że żelazo obecne w produktach roślinnych występuje w formie niehemowej. Jest ona gorzej przyswajalna niż żelazo pochodzące z mięsa czy ryb. Dlatego kluczowe znaczenie ma sposób jej spożywania. Warto łączyć wskazaną mieszankę przypraw z produktami bogatymi w witaminę C. Można na przykład dorzucić ją do sałatki z papryką, pomidorami, natką pietruszki czy odrobiną soku z cytryny. Ten prosty zabieg zwiększy biodostępność żelaza niehemowego i poprawi wchłanianie składnika.
