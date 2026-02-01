Te stare odmiany jabłek są zdrowsze, niż myślisz. Naukowcy porównali je z nowymi

Jeszcze kilkanaście lat temu były oczywistym wyborem w polskich sadach i kuchniach. Dziś rzadko trafiają do koszyków, ustępując miejsca „nowoczesnym” odmianom. A szkoda — bo stare polskie jabłka kryją w sobie znacznie więcej cennych właściwości, niż mogłoby się wydawać. Zdaniem naukowców to właśnie one wypadają lepiej w porównaniu z popularnymi dziś odmianami deserowymi.

Dlaczego jabłka „starych” odmian są lepsze od „nowych”?

Zainteresowanie starymi odmianami jabłek nie wynika wyłącznie z sentymentu. Naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przeanalizowali zawartość związków bioaktywnych w musach jabłkowych, czyli tak zwanych kremogenach, przygotowanych zarówno z dawnych, jak i nowoczesnych odmian. Zespół badaczy — Ewa Rembiałkowska, Ewelina Hallmann, Lech Kaproń oraz Anna Rusaczonek — porównał je pod kątem wartości przeciwutleniającej i składu.

Kremogeny (musy) jabłkowe przygotowane z owoców starych odmian charakteryzowały się dwukrotnie wyższą zawartością polifenoli ogółem (686,8 mg·100 g⁻¹ s.m.) w porównaniu z produktami otrzymanymi z odmian nowych (332,7 mg·100 g⁻¹ s.m) – czytamy w pracy pod tytułem „„Ocena wartości przeciwutleniającej oraz zawartości związków bioaktywnych w kremogenach wykonanych z owoców starych i nowych odmian jabłoni”.

W cytowanych badaniach naukowych polifenoli podawana jest w przeliczeniu na tzw. suchą masę, czyli bez uwzględniania wody obecnej w owocach i musach. Dzięki temu można rzetelnie porównać różne produkty, niezależnie od tego, ile faktycznie zawierają wilgoci. Warto podkreślić, że Polifenole obecne w jabłkach odgrywają istotną rolę w prawidłowej pracy organizmu. Działają jako silne przeciwutleniacze — neutralizują wolne rodniki, wspierają redukcję stanów zapalnych i spowalniają procesy starzenia. Chronią także komórki przed uszkodzeniami i wspierają ogólną kondycję organizmu.

Jak wskazują autorzy cytowanej pracy, kremogen jabłkowy zawiera liczne związki z grupy fenoli, flawonoli oraz procyjanidyn, które mogą – razem z innymi czynnikami – redukować prawdopodobieństwo rozwoju chorób cywilizacyjnych. Holenderscy naukowcy, pod kierunkiem M. Hertoga, wykazali, że u mężczyzn spożywających około 110 gramów jabłek, czyli jeden średniej wielkości owoc, dziennie ryzyko zawału serca było o 49 procent mniejsze niż u tych, którzy zjadali 18 g jabłek na dobę.

Jakie jabłka są najlepsze zdaniem naukowców?

Polscy eksperci znaleźli wśród przedstawicieli „starych” odmian jabłek pewnego faworyta. „Największą zawartość polifenoli ogółem stwierdzono w kremogenie przygotowanym z odmiany Kronselka 750,7 mg·100 g⁻¹ s.m.)” – podkreślają w przywołanej wcześniej pracy. To owoce średniej wielkości, kuliste lub lekko spłaszczone, z cienką skórką o żółtej barwie, często z delikatnym „rumieńcem”. Miąższ kronselki jest jasny, bardzo soczysty i kruchy. Łączy w sobie nuty słodyczy i kwasowości. Świetnie sprawdza się jako baza dżemów, kompotów czy składnik szarlotek.

