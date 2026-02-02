W Lidlu sztuka za 1,49 zł i 1+1 gratis. Od poniedziałku warto zajrzeć

Podczas zakupów spożywczych kwoty, jakie trzeba zapłacić za niektóre produkty mogą przyprawiać o zawrót głowy. Wynika to z tego, że od kilku lat ceny podstawowych artykułów systematycznie rosną. Ta różnica jest odczuwalna szczególnie w przypadku tych produktów, których używamy na co dzień. Żeby nieco zaoszczędzić, warto korzystać z promocji, które oferują znane sieci sklepów, w tym między innymi Lidl.

Promocja w Lidlu

Jeśli nie masz czasu przeglądać nowej gazetki tego supermarketu – nic straconego, ponieważ zrobiliśmy to za ciebie. Na uwagę zasługuje promocja na mleko UHT 3,2 % marki „Polmlek”. Możesz je nabyć aż o 60 procent taniej. Warunkiem jest jednak zakup sześciu opakowań. Wystarczy aktywować kupon i zeskanować aplikację, by cena regularna, która wynosi 3,99 zł, zmniejszyła się do ceny promocyjnej, czyli 1,49 zł. Obowiązuje jednak limit 12 opakowań na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus. Promocja obowiązuje od poniedziałku (2 lutego) do środy (4 lutego).

Pamiętaj, że dobrym pomysłem jest zrobienie zapasu tego produktu. Mleko UHT możesz przechowywać poza lodówką przez wiele miesięcy, dopóki nie jest ono otwarte.

Co jeszcze warto kupić w Lidlu?

Jeśli zamierzasz się wybrać na zakupy do tego supermarketu, warto włożyć do koszyka też masło ekstra 83% marki „Pillos”. Przy zakupie trzech opakowań za każde z nich zapłacisz o 40 procent mniej. W ramach tej promocji cena będzie wynosić 2,99 zł zamiast 4,99 zł. Ta oferta trwa jednak tylko przez jeden dzień. Obowiązuje jedynie w najbliższy poniedziałek (2 lutego).

Z kolei od 2 do 4 lutego warto kupić również olej rzepakowy marki „Vita D’or”. Obowiązuje bowiem promocja „1 plus 1 gratis”. Oznacza to, że kupując jeden produkt, drugi dostaniesz całkowicie za darmo. Limit to dwa opakowania gratis na kupon. Cena tego artykułu to 6,29 zł, a więc dokładnie tyle możesz zaoszczędzić, korzystając z tej oferty.

