Słodycz dobra dla jelit? 30 g dziennie wystarczy, by poprawić mikrobiom

Słodycze to zwykle ostatnie, co przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o zdrowiu jelit. Tymczasem coraz częściej pojawiają się one w badaniach nad mikrobiotą. Nie chodzi jednak o „pierwsze lepsze” smakołyki ze sklepowej półki, lecz konkretną przekąskę, której wciąż wiele osób nie docenia. Zobacz, co warto włączyć do jadłospisu.

Jaka słodka przekąska wspiera układ pokarmowy?

Tym przysmakiem jest gorzka czekolada. Jej właściwości przeanalizowali między innymi koreańscy naukowcy. Swoje wnioski zawarli w publikacji pt. „Consumption of 85% cocoa dark chocolate improves mood in association with gut microbial changes in healthy adults: a randomized controlled trial”. Specjaliści zorganizowali badanie, w którym przetestowali działanie czekolady o wysokiej zawartości kakao – 70 oraz 85 proc. Spożywanie 30 gramów dziennie przez trzy tygodnie czekolady zawierającej 85 proc. kakao wpłynęło pozytywnie na skład mikrobioty jelitowej. Doprowadziło bowiem do istotnego wzrostu jej różnorodności.

Wyniki te wskazują, że gorzka czekolada ma działanie prebiotyczne [...], a tym samym może poprawiać negatywne stany emocjonalne poprzez oś jelita-mózg – podkreślają autorzy badania.

Opisany efekt to najprawdopodobniej zasługa flawonoli obecnych w kakao. Większość z nich nie ulega strawieniu i trafia do jelita grubego, gdzie jest rozkładana przez bakterie. Warto podkreślić, że zdrowy mikrobiom przekłada się na lepsze funkcjonowanie całego organizmu. Odgrywa ważną rolę w metabolizmie glukozy, utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a także profilaktyce wielu różnych chorób, w tym nowotworowych.

Kto powinien uważać na gorzką czekoladę?

Gorzka czekolada, ze względu na wysoką zawartość kakao, może działać histaminoliberacyjnie, czyli sprzyjać uwalnianiu histaminy w organizmie. Dlatego nie jest zalecana osobom z nadwrażliwością na histaminę lub z obniżoną aktywnością enzymu DAO (diaminooksydazy), który odpowiada za jej rozkład. Spożycie nawet niewielkiej porcji może wywołać nieprzyjemne objawy ze strony układu pokarmowego. „Dość szybko pojawiają się biegunki, skurcze jelit, mdłości, nadkwasota” – wylicza prof. Ewa Stachowska w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych.

