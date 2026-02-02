Dosypuję do pomidorowej pół łyżeczki. Smak się pogłębia, a trawienie rusza szybciej

Pomidorowa jest jedną z najbardziej lubianych zup w naszym kraju. Smakuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Często serwuje się ją w poniedziałek, przyrządzoną na bazie niedzielnego rosołu. Wśród przypraw, które dodajemy do tej zupy, króluje oregano. Ja jednak postawiłam na coś innego i znacznie zdrowszego.

Zamiast oregano do zupy pomidorowej

Choć oregano ma wiele właściwości prozdrowotnych, to ja wolę do zupy pomidorowej dosypać kurkumę z uwagi na jej cenne właściwości zdrowotne. Dodając ją do tego dania, musisz jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach. Jedna z nich dotyczy użycia też innej przyprawy. Chodzi o czarny pieprz. Żeby zawarta w kurkumie kurkumina lepiej wchłonęła się do naszego organizmu, trzeba dodać do potrawy też piperynę (zawartą w pieprzu). To właśnie ona odpowiada za wyższą przyswajalność kurkumy.

Kurkuma rozpuszcza się w tłuszczach, dlatego dobrze jest do zupy dodać też masło, oliwę lub śmietankę. Ta przyprawa sprawi też, że twoja zupa nabierze naprawdę pięknego koloru. Nie przesadź jednak z ilością, by ta przyprawa nie zdominowała smaku pomidorów. Na duży garnek wystarczy pół łyżeczki.

Jakie właściwości ma kurkuma?

Kurkuma ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Jest silnym antyoksydantem. Przez to może chronić komórki przed stresem oksydacyjnym, który sprawia, że nasz organizm szybciej się starzeje, a także zwiększa ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych. Ta przyprawa może bowiem zmniejszać przewlekły stan zapalny, który leży u podstaw wielu schorzeń, takich jak między innymi miażdżyca czy choroby autoimmunologiczne. Wspiera organizm również podczas infekcji oraz stanów osłabienia odporności.

Dodatkowo kurkuma pobudza wydzielanie żółci, co przekłada się na lepsze trawienie. Choć ta przyprawa jest bezpieczna dla większości osób, to dużą ostrożność w jej spożywaniu powinny zachować osoby z kamicą żółciową, a także przyjmujące leki przeciwzakrzepowe.

