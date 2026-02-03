Ten paragon z Biedronki naprawdę robi różnicę. „2+1”, „3+3” i drugi produkt za 1 zł

Poprzez robienie zakupów w ramach różnego rodzaju promocji w supermarketach możesz naprawdę sporo zaoszczędzić w skali miesiąca. Dotyczy to zwłaszcza produktów spożywczych, których używa każdy z nas i które szybko się kończą. Teraz takie świetne okazje są w Biedronce. Trzeba się jednak spieszyć, bo trwają zaledwie kilka dni.

Tanie wędliny i ser w Biedronce

Do soboty (7 lutego) wszystkie wędliny w plastrach marki „Kraina Wędlin” są objęte specjalną promocją „2 plus 1 gratis”. Oznacza to, że kupując dwa opakowania tego produktu, jedno dostaniesz całkowicie za darmo. Limit dzienny to 6 sztuk (maksymalnie dwie gratis) na kartę Moja Biedronka.

Jeśli z kolei nie jesteś miłośnikiem wędliny, również znajdziesz coś dla siebie. W specjalnej ofercie jest także ser w plastrach marki „Światowid” (Gouda, Morski). Drugi, tańszy produkt kupisz za 1 zł. Termin tej promocji też kończy się 7 lutego.

Nowa gazetka Biedronki: co jeszcze kupić?

Wszystkie śmietanki UHT marki „Mleczna Dolina” kupisz o 40 procent taniej – dotyczy to jednak tylko drugiego, tańszego produktu. Promocja trwa do 7 lutego. Z kolei do 4 lutego w ramach promocji „3 plus 3 gratis” dostaniesz mleko UHT 3,2% marki „Mleczna Dolina”. Oznacza to, że za każdą z 6 sztuk zapłacisz tylko 1,65 zł. Obowiązuje limit dzienny 12 opakowań na kartę Moja Biedronka. Pamiętaj, że zarówno mleko, jak i śmietankę UHT możesz trzymać poza lodówką nawet przez kilka miesięcy, jeśli nie są one wcześniej otwarte.

W znakomitej ofercie jest też masło ekstra polskie marki „Mlekovita”. Obowiązuje promocja „2 plus 1 gratis”. Cena za jedną sztukę to 5,99 zł, a więc naprawdę się opłaci, ponieważ dokładnie tyle możesz zyskać. Z tej okazji możesz skorzystać także do 4 lutego. Jeśli nie potrzebujesz teraz tyle masła, to pamiętaj, że możesz je śmiało zamrozić.

