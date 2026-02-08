Miliony Polaków jedzą to na szybko. Dietetyk nie ma wątpliwości co do składu

Zupki chińskie są daniami, które można szybko i łatwo przygotować, a do tego ich cena jest naprawdę niska. Od lat cieszą się ogromną popularnością na całym świecie, również w naszym kraju. Wystarczy zalać je gorącą wodą, by po kilku minutach posiłek był gotowy. Choć brzmi to niemal idealnie, to mają one poważną wadę. Dokładnie chodzi o to, że tego rodzaju produkty uchodzą za niezdrowe.

Dietetyk ocenia popularne zupki chińskie

Fakt, iż takie zupki chińskie nie są wartościowym produktem, nie zmienia tego, że dużo ludzi często je spożywa. Dietetyk dr Michał Wrzosek opublikował na Instagramie nagranie, w którym sprawdził on, która zupka chińska jest najlepsza. Wziął „pod lupę” trzy najpopularniejsze produkty: Vifon, Oyakata i Reeva.

We wszystkich jest bardzo dużo węglowodanów rafinowanych, a mało białka i błonnika. W składzie widzę też olej palmowy, cukier i mnóstwo dodatków. No nie ma tu nic wartościowego. Wszystkie trzy są niemal identyczne pod względem składu i wszystkie trzy są fatalne – podsumował ekspert.

Należy też pamiętać, że zupki chińskie zawierają bardzo duże ilości sodu. Przy regularnym spożywaniu sprzyja to rozwojowi nadciśnienia tętniczego oraz chorób sercowo-naczyniowych, dlatego nie powinny one stanowić stałego elementu diety.

Jak zrobić zdrowszą zupkę chińską?

Jeśli jednak od czasu to czasu chcesz lub musisz zjeść taką zupkę, to postaraj się zastosować kilka trików, które sprawią, że takie danie będzie nieco zdrowsze. Jednym z patentów jest wyrzucenie saszetki z tłuszczem lub proszkiem. To właśnie tam znajduje się najwięcej soli, tłuszczów nasyconych (często z oleju palmowego) oraz intensywnych dodatków smakowych, które znacząco obniżają wartość odżywczą dania. Dodaj za to białko, na przykład pod postacią ugotowanego białka czy kawałka pieczonego kurczaka. Dorzuć też warzywa – możesz użyć nawet gotowych, mrożonych mieszanek, które wystarczy poddusić na patelni. Dodaj też przyprawy.

Pamiętaj również, że choć takie produkty kuszą oszczędzaniem czasu, to ich spożywanie negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Warto traktować je jako ostateczność, a nie część codziennego jadłospisu.

