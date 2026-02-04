Wysoki cholesterol to nie jajka. Dietetyczka mówi wprost, co naprawdę trzeba zmienić w diecie

Podwyższony poziom cholesterolu jest stanem, który zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, takich jak miażdżyca, zawał serca czy udar. To schorzenie często rozwija się przez wiele lat, nie dając wyraźnych objawów. Badania krwi są kluczowe, by wcześnie je wykryć i rozpocząć przeciwdziałanie, które obejmuje zmianę stylu życia.

Jak obniżyć poziom cholesterolu? Wskazówki dietetyka

Jednym z kluczowych elementów jest modyfikacja diety. Ekspertka od zdrowego odżywiania, dietetyczka Dominika Hatala, opublikowała na swoim profilu na Instagramie rady dotyczące obniżenia poziomu cholesterolu właśnie poprzez odpowiednie nawyki żywieniowe. Pierwszy z nich dotyczy ograniczenia tłuszczów nasyconych i trans, ponieważ to właśnie one najczęściej zwiększają poziom cholesterolu LDL (czyli tego „złego”). Należy więc zredukować ilość takich produktów jak:

tłuste wędliny, boczek, pasztety, podroby,

tłuste sery, śmietanka, masło w dużych ilościach,

fast foody, słodkie wypieki i przekąski (szczególnie te zawierające tłuszcze trans oraz duże ilości cukrów prostych, które dodatkowo pogarszają profil lipidowy).

Zamiast tego lepiej wybierać:



oliwę,

olej rzepakowy,

awokado,

orzechy i pestki,

chudsze mięsa,

więcej dań roślinnych.

Należy też włączyć do swojego jadłospisu produkty bogate w błonnik rozpuszczalny.

Błonnik rozpuszczalny obniża LDL, bo zmniejsza wchłanianie cholesterolu. Codziennie dorzucaj produkty, takie jak: płatki owsiane, strączki (soczewica, ciecierzyca, fasola), warzywa i owoce – dodała specjalistka.

W praktyce oznacza to dążenie do spożycia około 25–40 g błonnika dziennie, ponieważ właśnie taki zakres wiąże się z realnym spadkiem poziomu cholesterolu LDL.

Ważne jest również, by wprowadzić do diety tłuste ryby, takie jak śledź, sardynki, makrela, łosoś. Powinno się je jeść dwa razy w tygodniu. Pomocne mogą być także produkty wzbogacane w sterole i stanole roślinne, które ograniczają wchłanianie cholesterolu w jelitach i są wykorzystywane w dietoterapii hipercholesterolemii (np. specjalne margaryny funkcjonalne, jogurty i napoje mleczne z dodatkiem steroli roślinnych).

Czy trzeba ograniczyć jajka przy wysokim cholesterolu?

Dietetyczka Dominika Hatala odniosła się również do tego, czy należy ograniczyć spożywanie jajek.

Bez paniki. Nie musisz się bać spożywania jajek. W praktyce dużo ważniejsze jest skupienie się na tym, ile masz w diecie tłuszczów nasyconych/trans i ile jest w niej błonnika i produktów nieprzetworzonych – wyjaśniła ekspertka.

Koniecznie sprawdź, czy jedzenie jajek podnosi cholesterol. Ekspertka przypomina również, że bardzo ważna jest regularna aktywność fizyczna, ponieważ może obniżać ona stężenie trójglicerydów oraz złego cholesterolu LDL, a tym samym podnieść stężenie dobrego cholesterolu HDL we krwi.

Pamiętaj, że odpowiednia dieta i aktywność fizyczna może skutecznie wpłynąć na obniżenie „złego” cholesterolu, jednak w niektórych przypadkach niezbędne jest także leczenie farmakologiczne pod kontrolą lekarza.

