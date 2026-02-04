Kurczak nie jest najlepszym wyborem. To mięso ma więcej białka i mniej kalorii

Jednym z najczęściej spożywanych rodzajów mięsa w naszym kraju jest to z kurczaka. Wynika to z dużej dostępności, ale też tego, że jest lekkostrawne i zdrowsze od wielu innych. Do tego można przygotować je na różne sposoby. Kurczak stanowi podstawę wielu dań, które Polacy jedzą na co dzień. Nie warto jednak zamykać się na inne rodzaje mięsa.

Mięso lepsze od kurczaka

Świetnym wyborem będzie między innymi mięso z królika. Niestety nie cieszy się ono dużą popularnością w naszym kraju, a większość produkcji przeznaczona jest na eksport. Warto jednak włączyć je do swojego jadłospisu. Jest delikatne w smaku, dietetyczne i lekkostrawne, dlatego idealnie sprawdzi się na obiad, na przykład zamiast klasycznego kurczaka. Wielu smakoszy uważa je za wyśmienite i zdecydowanie smaczniejsze od drobiu. To jednak lepszy wybór nie tylko ze względu na smak. Mięso z królika w porównaniu do tego z kurczaka ma wyższą zawartość białka przy jednocześnie niższej kaloryczności.

Jest to jedno z najbardziej wartościowych rodzajów mięsa białego. Charakteryzuje się wysoką zawartością pełnowartościowego białka, które jest doskonale przyswajane przez człowieka. Jest także cennym źródłem witamin z grupy B (szczególnie B12, niezbędnej dla układu nerwowego). To również bogactwo minerałów, takich jak fosfor, potas i żelazo. Cechuje się także niską zawartością tłuszczu i cholesterolu

Dodatkowo jest szczególnie polecane alergikom, małym dzieciom i seniorom, a także osobom z chorobami sercowo-naczyniowymi (ze względu na bardzo niską zawartość sodu).

Jak przyrządzić mięso z królika?

Mięso z królika jest bardzo delikatne, dlatego ważne jest, by przygotować je w odpowiedni sposób. Najpierw warto je zamarynować, na przykład w oliwie z czosnkiem i ziołami oraz odrobiną soku z cytryny. Najczęściej przyrządza się je poprzez duszenie. Najpierw należy podzielić mięso na mniejsze kawałki i obsmażyć z każdej strony, a gdy pory mięsa się już zamkną – przełożyć do garnka z odrobiną wody i dusić na wolnym ogniu wraz z przyprawami. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie pieczeni z królika (trzeba jednak bardzo uważać, żeby mięso nie wyschło). Królik dobrze komponuje się z rozmarynem, tymiankiem i jałowcem. Świetnymi dodatkami do niego są z kolei marchewka, cebula oraz śmietanka.

