Ten obiad z PRL-u robię do dziś. Tani, sycący i smakuje jak u mamy

W czasach PRL-u obiady były prostsze i znacznie mniej urozmaicone niż dzisiaj. Było to spowodowane ograniczonym dostępem do różnych składników, które aktualnie możemy dostać w większości supermarketów lub kupić przez internet. Kuchnia więc była tradycyjna i oparta na lokalnych produktach. Panie domu często przygotowywały dania z ziemniaków. We wspomnieniach mojej mamy, która była młoda w tym okresie, często przewija się potrawa, która dziś jest już raczej rzadko przygotowywana, zwłaszcza samodzielnie w domu. Chodzi o kopytka.

Danie popularne w PRL-u. Przepis na kopytka

W tamtym okresie gospodynie domowe przyrządzały je naprawdę często. Nic dziwnego – ta potrawa była niezwykle tania, sycąca, a do tego jej przygotowanie było szybkie i dość proste.

Przepis: Kopytka Ta potrawa to klasyk polskiej kuchni. Kopytka z tego przepisu wychodzą pyszne! Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 205 w każdej porcji Składniki 1 kg ziemniaków

200 g mąki pszennej

1 jajko

1 łyżeczka soli Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówObierz ziemniaki i ugotuj je w lekko osolonej wodzie do miękkości. Odcedź ziemniaki i jeszcze ciepłe przeciśnij przez praskę lub bardzo dokładnie rozgnieć. Odstaw do całkowitego ostudzenia. Mieszanie składnikówDo zimnych ziemniaków dodaj mąkę, jajko i sól. Zagnieć gładkie, jednolite ciasto. Posyp stolnicę odrobiną mąki. Zagniatanie ciasta i formowanie kopytekPodziel ciasto na 5–6 części i z każdej uformuj wałeczek. Lekko go spłaszcz, a następnie nożem krój go na kawałki o szerokości ok. 1,5–2 cm. Gotowanie kopytekW dużym garnku zagotuj wodę z solą. Wrzucaj kopytka partiami do wrzątku. Gotuj ok. 3 minut od momentu, gdy wypłyną na powierzchnię. W trakcie gotowania delikatnie mieszaj wodę, żeby kluski się nie przykleiły. Wyławiaj łyżką cedzakową i układaj na talerzu.

Pamiętaj o kilku ważnych zasadach podczas robienia tej potrawy. Przede wszystkim ziemniaki należy ostudzić, a dopiero później przecisnąć przez praskę i przygotować z nich ciasto na kopytka. Możesz ugotować je dzień wcześniej i przechowywać w lodówce. Zimne ziemniaki wchłoną mniej mąki, a dzięki temu kopytka nie wyjdą twarde.

Nie wyrabiaj też ciasta zbyt długo. Im krócej je ugniatasz, tym lepiej. Wtedy kopytka wyjdą delikatniejsze. Po ugotowaniu kopytek, jeśli nie podajesz ich od razu, śmiało możesz je zamrozić. W czasach PRL-u gospodynie robiły to bardzo często, by mieć gotowy obiad w kryzysowych sytuacjach.

Jak podawać kopytka?

Kopytka można podawać na wiele sposobów. Mój ulubiony to połączenie ich z podsmażoną na maśle bułką tartą. Świetnie smakują też z różnego rodzaju sosami, na przykład pomidorowym czy śmietanowym. To też idealny dodatek do mięs. Można zaserwować je także w wersji „na słodko”, na przykład z owocowym sosem lub cynamonem i cukrem.

Świetnie smakują od razu po ugotowaniu, ale dobrym pomysłem jest też podsmażenie ich na patelni. Wtedy będą chrupiące. W tej wersji szczególnie zasmakują dzieciom.

Czytaj też:

Piła zieloną herbatę codziennie. Organizm zareagował szybciej, niż się spodziewałaCzytaj też:

Kurczak nie jest najlepszym wyborem. To mięso ma więcej białka i mniej kalorii