Do 7 lutego w Biedronce. „5+5” i „4+2 gratis”. Koszyki wyjeżdżają pełne

Wiele ludzi narzeka, że ceny produktów spożywczych na przestrzeni lat mocno wzrosły. Mają oni rację, jednak trzeba też przyznać, że można znaleźć sposoby na oszczędzanie. Jednym z nich jest robienie zakupów na różnego rodzaju promocjach, które bardzo często oferują duże supermarkety. W ten sposób w skali miesiąca można odłożyć naprawdę sporo.

Tani cukier i masło w Biedronce

Teraz warto wybrać się do Biedronki. Do 7 lutego w świetnej cenie dostaniesz cukier (biały kryształ, 1 kilogram) Sweet Family, Diamant, Polski Cukier, Królewski. Nabędziesz go w ramach oferty „5 plus 5 gratis”. Oznacza to, że kupując pięć opakowań tego produktu, kolejne pięć dostaniesz całkowicie za darmo. Każda z 10 sztuk będzie kosztować 1,35 zł zamiast 2,69 zł. Limit dzienny: 10 na kartę Moja Biedronka.

W doskonałej cenie do 7 lutego jest także mleko UHT 3,2% marki „Wypasione”. Przy zakupie trzech sztuk za każdą z nich zapłacisz 1,89 zł zamiast 4,49 zł.

Nowa gazetka Biedronki. Co warto kupić?

Kolejnym artykułem spożywczym, który opłaca się kupić, jest masło ekstra z Polskiej Mleczarni. Przy zakupie czterech sztuk za każdą z nich zapłacisz 50 procent mniej. Obowiązuje jednak limit dzienny czterech opakowań. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by przyjść na zakupy zarówno w piątek, jak i w sobotę. Wtedy bez problemu kupisz aż 8 sztuk. W ramach tej oferty kostka masła będzie kosztować 2,95 zł zamiast 5,99 zł. To świetny moment, by zrobić zapasy tego produktu.

Masło możesz też kupić w ramach oferty „4 plus 2 gratis”. Dotyczy to wszystkich kostek masła (200 gramów). Można je ze sobą dowolnie mieszać. Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne. Powyższe oferty również obowiązują do 7 lutego.

Pamiętaj też, że masło można mrozić. W ten sposób dłużej zachowuje świeżość i nie traci smaku. Przed zamrożeniem warto podzielić masło na porcje, aby łatwiej było je rozmrażać w razie potrzeby.

Czytaj też:

Kurczak nie jest najlepszym wyborem. To mięso ma więcej białka i mniej kaloriiCzytaj też:

Wysoki cholesterol to nie jajka. Dietetyczka mówi wprost, co naprawdę trzeba zmienić w diecie