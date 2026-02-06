Pół łyżeczki dziennie to za mało. Dietetyczka wyjaśnia, kiedy cynamon naprawdę obniża cukier

Cynamon kojarzy się tylko z aromatycznym dodatkiem do deserów czy kawy. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że w kuchennej szafce ma prawdziwy skarb. Dietetyk Paulina Lichtanowicz przekonuje w opublikowanym na Instagramie nagraniu, że cynamon może wpływać na obniżenie poziomu glukozy. Są jednak dwa istotne warunki, by w ten pozytywny sposób zadziałał na nasz organizm.

Cynamon obniża poziom glukozy

Udowodniono, że regularne spożywanie dwóch gramów cynamonu dziennie, czyli takie pół łyżeczki, realnie obniża poziom glukozy we krwi. I to nie tylko glukozy na czczo, ale też tej poposiłkowej aż o 40 miligramów na decylitr. To naprawdę dużo – powiedziała.

Dodatkowo ekspertka od zdrowego odżywiania zauważyła, że jedzenie cynamonu wpływa też korzystnie na hemoglobinę glikowaną, czyli takie średnie stężenie naszej glukozy z ostatnich trzech miesięcy.

Ale żeby zaobserwować realne korzyści, musisz jeść cynamon minimum 30, a najlepiej 120 dni – zauważyła specjalistka.

Inne właściwości cynamonu

Cynamon ma także silne działanie antyoksydacyjne. Oznacza to, że chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. To wspiera regenerację, opóźnia procesy starzenia się, ale też zmniejsza ryzyko wielu chorób. Jego spożywanie jest także wsparciem dla układu krążenia. Przyczynia się do obniżenia poziomu „złego” cholesterolu LDL i trójglicerydów, a także stabilizacji ciśnienia krwi.

Jak wykorzystać cynamon?

Cynamon jest bardzo uniwersalny, można dodawać go do wielu potraw, na przykład jagnięciny lub drobiu. Często używa się go w kuchni orientalnej. Można wykorzystać go również do różnego rodzaju marynat. Bywa używany do dań mięsnych. Świetnie sprawdza się jako przyprawa w deserach, koktajlach, owsiankach. Możesz nim posypywać też wypieki, takie jak szarlotka, inne ciasta, drożdżówki czy naleśniki lub racuchy. Doskonale pasuje też do napojów, takich jak kawa, herbata czy kakao.

FAQ – najczęściej zdawane pytania o cynamon na obniżenie glukozy

Czy cynamon naprawdę obniża poziom cukru we krwi?

Badania potwierdzają, że regularne spożywanie cynamonu realnie obniża poziom glukozy we krwi – zarówno na czczo, jak i po posiłku (nawet o 40 mg/dl). Dodatkowo przyprawa ta korzystnie wpływa na hemoglobinę glikowaną, która odzwierciedla średnie stężenie cukru z ostatnich trzech miesięcy.

Ile cynamonu dziennie należy spożywać, aby zobaczyć efekty?

Aby odczuć korzyści zdrowotne, zaleca się spożywanie 2 gramów cynamonu dziennie, co odpowiada około pół łyżeczki tej przyprawy.

Jak długo trzeba stosować cynamon, aby zadziałał?

Kluczem jest systematyczność. Według dietetyka Pauliny Lichtanowicz, aby zaobserwować realne zmiany w organizmie, cynamon należy spożywać przez minimum 30 dni, a optymalne rezultaty osiąga się po 120 dniach regularnego stosowania.

