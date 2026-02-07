Poranna kawa to błąd. Ten nawyk powinien być pierwszy

Większość z nas dzień zaczyna od kawy lub herbaty. Nie ma w tym nic złego, ale zanim to zrobimy, warto sięgnąć po inny napój. Chodzi o zwykłą wodę, która naprawdę ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Wiele osób jednak bardzo nie docenia tego napoju. A jest on najprostszy, najtańszy i jeden z najzdrowszych, jaki możemy sobie zapewnić.

Szklanka wody rano świetnie działa na organizm

Dobrym nawykiem po przebudzeniu, czy po prostu rano, jest sięgnięcie po szklankę wody. W końcu przez całą noc nasze ciało nie przyjmuje żadnych płynów. I choć może nam się wydawać, że to nic takiego, to w rzeczywistości organizm budzi się w stanie lekkiego odwodnienia – powiedział ekspert.

Zauważył również, że to może skutkować spadkiem koncentracji, zmęczeniem, sennością czy bólem głowy.

Dlatego szklanka wody po przebudzeniu to prosty, ale skuteczny sposób, aby obudzić organizm. I są na to nawet badania naukowe – podsumował ekspert.

Specjalista powołał się na badanie, które dotyczyło akurat dzieci pod tytułem „Spożycie wody w ciągu dnia szkolnego a krótkoterminowa sprawność poznawcza dzieci: randomizowane badanie interwencyjne CogniDROP”. Jak wyjaśnił ekspert, naukowcy wykazali, że dzieci, które wypijały większą ilość wody w godzinach porannych, uzyskiwały lepsze wyniki w zadaniach wymagających pamięci krótkotrwałej oraz testach sprawdzających funkcje poznawcze, czyli umiejętność planowania, skupienia uwagi czy rozwiązywania problemów w krótkim czasie.

Myślę więc, że skoro wprowadzenie takiego nawyku nie wymaga większego wysiłku, to tym bardziej warto go praktykować – podsumował ekspert.

Co dodać do wody, żeby była smaczniejsza?

Jeśli nie lubisz smaku wody, to nie rezygnuj z jej picia, tylko wykorzystaj kilka sprytnych trików, by smakowała ona znacznie lepiej. Możesz dodać do niej owoce cytrusowe, na przykład plasterek cytryny, limonki czy pomarańczy. Nadadzą one świeżości i delikatnej kwasowości, dzięki czemu będą jeszcze bardziej orzeźwiające, co będzie miłym uczuciem o poranku. Dobrze sprawdzą się też owoce jagodowe, a nawet ogórek. Ciekawym pomysłem jest też dodanie odrobiny imbiru.

