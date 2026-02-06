Pijesz zieloną herbatę o złej porze. Przez to traci swoje działanie

Zielona herbata to jeden z najzdrowszych napojów, po który sięgamy na co dzień. Wspiera metabolizm, poprawia koncentrację i działa korzystnie na układ krążenia. Jest także bogata w antyoksydanty, które pomagają neutralizować wolne rodniki. Dzięki temu organizm lepiej radzi sobie ze stresem oksydacyjnym, a ryzyko wielu chorób przewlekłych może się obniżać.

Najlepsza pora na picie zielonej herbaty

Nie każdy jednak wie, jaka jest najlepsza pora na picie zielonej herbaty. Zielona herbata między innymi poprawia koncentrację. Jeśli więc zależy ci na skupieniu w pracy, wypij ją o poranku, przed pracą lub nauką. Jeżeli z kolei wypijesz ją około 30 minut przed treningiem, to minimalnie wspomoże ona spalanie tłuszczu.

Picia tego napoju należy unikać późnym wieczorem, ponieważ może powodować problemy z zasypianiem. Ostatnią filiżankę wypij co najmniej 6 godzin przed snem. Lepiej także nie pić jej na pusty żołądek. Polifenole mogą zwiększać wydzielanie kwasu żołądkowego, co u osób z wrażliwym układem pokarmowym prowadzi do nudności, zgagi lub bólu brzucha. Picie tego napoju po jedzeniu ma też wiele korzyści, ponieważ usprawnia pracę jelit i przyspiesza metabolizm. Najlepiej wypijać około trzech filiżanek dziennie.

Pamiętaj też, by nie popijać zieloną herbatą preparatów z żelazem. Unikaj także łączenia jej z produktami bogatymi w ten składnik mineralny, ponieważ będzie się gorzej wchłaniać.

Jak wybrać dobrą zieloną herbatę?

Żeby czerpać jak najwięcej korzyści z picia zielonej herbaty, ważne jest, by była ona dobrej jakości. Kupuj herbatę o łamanych lub całych liściach. Najgorszą jakością z kolei odznaczają się herbaty, które są opisane jako odsiew, miał lub pył herbaciany. Nie sięgaj też po zielone herbaty ekspresowe, które dostaniesz w wielu supermarketach. Lepiej udaj się do sklepu zielarskiego. Istnieje największe prawdopodobieństwo, że właśnie tam otrzymasz produkt najlepszej jakości.

Taką herbatę najlepiej przechowywać w szklanych opakowaniach. Powinny być one wytworzone z nieprzezroczystego szkła. Pojemnik musi być szczelnie zamknięty i umieszczony w suchym i chłodnym miejscu.

FAQ – najczęściej zdawane pytania o najlepszą porę picia zielonej herbaty

Kiedy najlepiej pić zieloną herbatę?

Wszystko zależy od efektu, jaki chcesz osiągnąć. Jeśli zależy Ci na poprawie koncentracji, najlepiej wypić ją rano, przed pracą lub nauką. Jeżeli chcesz wspomóc spalanie tłuszczu, wypij filiżankę na około 30 minut przed treningiem. Pamiętaj jednak, aby pić ją po posiłku, co usprawni pracę jelit i przyspieszy metabolizm.

Czy można pić zieloną herbatę na pusty żołądek lub przed snem?

Nie jest to zalecane. Picie herbaty na czczo może prowadzić do nudności, zgagi lub bólu brzucha, ponieważ zawarte w niej polifenole zwiększają wydzielanie kwasu żołądkowego. Z kolei picie jej wieczorem może utrudniać zasypianie – ostatnią porcję najlepiej wypić co najmniej 6 godzin przed snem.

Z czym nie należy łączyć zielonej herbaty?

Zielonej herbaty nie powinno się łączyć z produktami bogatymi w żelazo ani popijać nią suplementów zawierających ten pierwiastek. Herbata może bowiem znacznie pogarszać wchłanianie żelaza przez organizm.

