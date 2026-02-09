To najlepsze śniadanie dla seniorów. Dietetyk: ryzyko Alzheimera spada nawet o 50 proc.

Seniorzy powinni szczególnie dbać o swoją dietę. Pomaga to odżywić ciało, które w tym wieku ma konkretne potrzeby. To, co jedzą osoby starsze wpływa na ich kondycję, odporność, ale też zmniejsza ryzyko wielu chorób. Pomaga to także utrzymać odpowiedni poziom energii każdego dnia. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, co powinno znaleźć się w diecie seniora. Ten produkt to idealna propozycja na pożywne śniadanie.

Najlepsze na śniadanie dla seniorów

W mojej ocenie obowiązkową pozycją na liście osób starszych są jajka. I mam na myśli spożywanie zarówno białka, jak i żółtka. Jeśli chodzi o białko, to jak sama nazwa wskazuje, jest ono bardzo dobrym źródłem pełnowartościowego białka – wyjaśnił specjalista.

Dodał, że z kolei żółtko dostarcza wielu innych składników, w tym związków mineralnych, witamin i choliny, która korzystnie wpływa na sprawność umysłową i wątrobę. Żółtko to także bogactwo witamin z grupy B (takich jak B2, B5, B12). Z kolei wśród składników mineralnych na szczególną uwagę zasługuje selen. Zazwyczaj kojarzy się on z prawidłową pracą wątroby, ale także wzmacnia odporność, która często bywa obniżona u starszych osób.

Ogólnie mogę powiedzieć, że jajka są jednym z najbardziej odżywczych produktów i stosunek wartości zdrowotnej do ich ceny jest naprawdę zadowalający – podsumował ekspert.

Opowiedział też o konkretnych korzyściach ze spożywania jajek. Powołał się na badanie z 2024 roku pod tytułem „Związek spożycia jaj z ryzykiem demencji Alzheimera u osób starszych: projekt Rush Memory and Aging”.

Wystarczy, aby osoby starsze spożywały zaledwie jedno jajko tygodniowo, żeby zmniejszyć ryzyko pojawienia się demencji i choroby Alzheimera niemal o 50 procent. Z innego zaś badania opublikowanego w 2023 roku możemy się dowiedzieć, że regularne spożywanie jajek przez osoby starsze może chociaż częściowo uchronić je przed pojawieniem się objawów depresyjnych – wyjaśnił.

Chodzi o badanie pod tytułem „Spożywanie jaj zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów depresji u osób starszych: wyniki 6-letniego badania kohortowego”.

Co przygotować z jajek na śniadanie?

Jajka są bardzo uniwersalnym produktem i można przygotować z nich wiele pysznych potraw idealnych na śniadanie. Najpopularniejsza to oczywiście jajecznica. Warto dodać do niej też różne dodatki, na przykład szczypiorek, cebulkę, szpinak, pieczarki czy szynkę. Jeśli chcesz, żeby była jeszcze zdrowsza, to zamiast smażyć ją na maśle, zrób ją „na wodzie”. Zobacz, jak przyrządzić jajecznicę bez tłuszczu.

Świetnie smakuje też jajko na miękko lub na twardo. To prosta i zdrowa propozycja, a przy okazji także idealny dodatek do kanapek. Możesz zrobić też jajko sadzone, ułożyć je na toście i podać razem z awokado. Ciekawym pomysłem jest też przyrządzenie omletów – dobrze smakują zarówno „na słodko”, jak i w wersji wytrawnej.

Alternatywą dla klasycznych propozycji śniadaniowych z jajkami jest szakszuka, czyli jajka zapiekane w sosie pomidorowym z przyprawami. Dobrym wyborem będzie też pasta jajeczna do kanapek lub zrobienie pysznej sałatki z jajkami.

Najczęściej zadawane pytania o jajka w diecie seniora

Dlaczego seniorzy powinni jeść jajka na śniadanie?

Jajka są uznawane przez ekspertów, m.in. dr. Bartosza Kulczyńskiego, za produkt obowiązkowy w diecie osób starszych ze względu na ich wysoką gęstość odżywczą. Są doskonałym źródłem pełnowartościowego białka oraz cennych witamin i minerałów przy zachowaniu korzystnego stosunku jakości do ceny. Pomagają odżywić organizm, wspierają odporność i dostarczają energii niezbędnej każdego dnia.

Jakie konkretne składniki odżywcze znajdziemy w żółtku i białku?

Każda część jajka oferuje inne korzyści:

Białko: To przede wszystkim źródło wysokiej jakości protein, niezbędnych do utrzymania kondycji fizycznej.

Żółtko: Zawiera cholinę (wspierającą pracę mózgu i wątroby), witaminy z grupy B (B2, B5, B12) oraz selen, który wzmacnia odporność i chroni wątrobę.

W jakiej formie najlepiej przygotować jajka dla osoby starszej?

Jajka są niezwykle uniwersalne. Artykuł proponuje kilka zdrowych wariantów:

Jajecznica: Najlepiej przygotowana „na wodzie” zamiast na maśle, z dodatkiem warzyw (szpinak, szczypiorek, pieczarki).

Jajka gotowane: Na miękko lub na twardo jako dodatek do kanapek.

Dania na ciepło: Szakszuka (jajka w pomidorach), omlety lub jajka sadzone z awokado.

Pasty i sałatki: Pasta jajeczna to doskonałe urozmaicenie codziennego jadłospisu.

Czytaj też:

Kurczak nie jest najlepszym wyborem. To mięso ma więcej białka i mniej kaloriiCzytaj też:

Pół łyżeczki dziennie to za mało. Dietetyczka wyjaśnia, kiedy cynamon naprawdę obniża cukier