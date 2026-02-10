Tylko do 11 lutego w Lidlu 1,49 zł za sztukę. Limit to 12 opakowań na kupon

Zakupy spożywcze w Lidlu mogą być wyjątkowo opłacalne. W najnowszej gazetce tego supermarketu jest wiele promocji, na które warto zwrócić uwagę. Dotyczą one artykułów spożywczych, które wykorzystuje się w niemal każdym domu. Jest to prosty sposób na oszczędzanie.

Tanie mleko w Lidlu

Trwa obecnie świetna promocja na mleko UHT 3,2% marki „Mleczna Krowa”. Po aktywowaniu kuponu i zeskanowaniu aplikacji dostaniesz je o 54 procent taniej niż normalnie. Warunkiem jest jednak zakup sześciu sztuk. W przeciwnym razie nie będziesz mógł skorzystać z rabatu. W ramach tej oferty zamiast 3,29 zł (cena regularna) zapłacisz tylko 1,49 zł (cena promocyjna) za sztukę. Musisz się jednak spieszyć, ponieważ ta promocja obowiązuje tylko do 11 lutego (środa). Limit to 12 opakowań na kupon.

Pamiętaj, że takie mleko możesz przechowywać przez wiele miesięcy poza lodówką. Warunkiem jednak jest to, by nie było ono wcześniej otwarte.

Nowa gazetka Lidla. Co warto kupić w niskiej cenie?

W tych samych dniach w Lidlu w świetnej cenie nabędziesz ser gouda XXL marki „Pilos”. Kupisz go o 49 procent taniej niż zwykle. Zamiast 29,89 zł zapłacisz jedynie 14,99 zł. Limit to trzy opakowania na paragon. W atrakcyjnej cenie dostaniesz też szynkę szwarcwaldzką XXL marki „Dulano”. Nabędziesz ją o 27 procent taniej niż zwykle. Oznacza to, że za jedno opakowanie tego produktu trzeba zapłacić 12,99 zł zamiast 17,99 zł.

Z kolei szynka lub schab z liściem laurowym od Krajana marki „Pikok” będzie przeceniona o 28 procent, jednak tylko przy zakupie dwóch sztuk. Za każde opakowanie zapłacisz 4,99 zł zamiast 6,99 zł. Powyższe oferty również obowiązują do 11 lutego. Szczegóły wszystkich promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus. Ser i szynkę można mrozić, ale warto wiedzieć, że po rozmrożeniu mogą trochę zmienić swoją konsystencję i smak. Wtedy takie produkty najlepiej sprawdzą się do dań na ciepło, na przykład różnego rodzaju zapiekanek.

