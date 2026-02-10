Piję go zamiast czarnej herbaty. Dietetyk mówi wprost, co robi z cukrem i ciśnieniem

Dla naszego zdrowia niezwykle ważne jest nie tylko to, co jemy, ale również to, co pijemy. Jednym z najzdrowszych napojów jest oczywiście woda. W ten sposób dbamy o to, by odpowiednio nawadniać organizm. Warto jednak urozmaicać to też o zdrowe napary. Choć do najpopularniejszych z nich należy czarna i zielona herbata, to dobrym wyborem jest też napar hibiskusowy.

Ten napar poleca dietetyk

Napojem, który zdecydowanie poleca dietetyk dr Bartosz Kulczyński, jest herbata z hibiskusa. Ekspert od zdrowego odżywiania w opublikowanym nagraniu przyznał, że jest to napar, który szczególnie dobrze wpływa na zdrowie.

Jako że jestem zwolennikiem stosowania szerokiej gamy surowców zielarskich, to zachęcam, aby wypróbować też herbatkę z hibiskusa. Obszerne opracowanie z 2020 roku pokazało, że spożywanie wspomnianego napoju powoduje obniżenie poziomu cukru we krwi – wyjaśnił ekspert.

Dodał, że taka herbatka z hibiskusa skutecznie obniża zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi średnio o nieco ponad 4 jednostki. Powołał się on na badanie pod tytułem „Skuteczność kwaśnej herbaty (Hibiscus sabdariffa L.) na wybrane czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych: przegląd systematyczny i metaanaliza randomizowanych badań klinicznych”.

Warto też wspomnieć o wynikach uzyskanych w doświadczeniach na zwierzętach, które wskazują, że hibiskus może chronić wątrobę przed związkami toksycznymi, jak również wykazuje on działanie przeciwgorączkowe – dodał.

Inne właściwości naparu z hibiskusa

Taki napar z hibiskusa ma również bardzo duży potencjał antyoksydacyjny. Charakteryzuje się on wysoką zawartością antocyjanów, które nadają mu intensywny kolor, ale przede wszystkim neutralizują wolne rodniki. To z kolei chroni komórki przed stresem oksydacyjnym i wspiera organizm w redukowaniu stanów zapalnych. W efekcie spowalnia to starzenie się, a także zmniejsza ryzyko wielu chorób. Co więcej, picie naparu z hibiskusa wspomaga metabolizm, a także działa ochronnie na wątrobę.

Aby uzyskać pełnię właściwości, suszone kwiaty hibiskusa należy parzyć pod przykryciem przez około 5–10 minut. Trzeba jednak podkreślić, że żaden napar nie jest „magiczny”. Oznacza to, że nie leczy samodzielnie chorób, lecz może wspierać nasze zdrowie jako element codziennej, zbilansowanej diety.

