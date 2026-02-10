Zamieniłam ziemniaki na to warzywo. Smakuje lepiej i łagodniej działa na cukier

Ziemniaki są w Polsce domyślnym dodatkiem do obiadu. Robimy je z przyzwyczajenia, bo pasują do wszystkiego i zawsze „działają”. Gotowane, pieczone, w formie purée albo frytek – trudno się nimi znudzić. Ale właśnie przez tę rutynę rzadko dajemy szansę czemuś innemu, choć alternatywa leży na półce obok i potrafi zaskoczyć smakiem.

To warzywo jest dla mnie smaczniejsze od ziemniaków

Kilka lat temu zachwyciłam się smakiem batatów i zaczęłam naprawdę często przygotowywać je zamiast ziemniaków jako dodatek do obiadu. Żadne z tych warzyw pod względem wartości nie jest jednoznacznie lepsze, są one po prostu inne. Oba zawierają przede wszystkim węglowodany złożone, ich kaloryczność również jest przybliżona. Dla mnie jednak bataty górują nad ziemniakami głównie przez ich świetny, lekko słodki smak, który doskonale komponuje się z różnymi potrawami.

Ziemniaki mają jednak wyższy indeks glikemiczny od batatów, co sprawia, że ich zjedzenie powoduje szybszy wzrost poziomu glukozy we krwi. To z kolei może skutkować szybszym uczuciem głodu w porównaniu do produktów o niższym indeksie glikemicznym, na przykład batatów. Przez to te „słodkie ziemniaki” będą lepszym wyborem między innymi dla osób borykających się z insulinoopornością. Bataty zawierają też nieco więcej błonnika pokarmowego, który dobrze wpływa na pracę jelit. Są też bogate w karotenoidy, czyli antyoksydanty (odpowiadające za ich pomarańczowy kolor). Dzięki temu chronią nasze komórki przed uszkodzeniem, neutralizując wolne rodniki.

Bataty zawierają również duże ilości witaminy A (już jeden średniej wielkości batat pokrywa dzienne zapotrzebowanie na nią). Z kolei ziemniaki to dobre źródło potasu, który pomaga regulować ciśnienie krwi.

Jak najlepiej przygotować bataty?

Tak naprawdę najważniejsze wcale nie jest to, czy wybierzesz ziemniaki czy bataty, ale to, w jaki sposób je przygotujesz. Dobrym sposobem jest upieczenie warzyw ze skórką – to właśnie w niej kryje się najwięcej minerałów i błonnika pokarmowego. Co więcej, podczas pieczenia naturalnie słodki smak batatów staje się jeszcze bardziej wyrazisty, a sama skórka jest delikatnie chrupiąca. Tworzy to ciekawy kontrast z miękkim i kremowym wnętrzem. Aromatu całości nadadzą różne przyprawy, takie jak słodka papryka czy oregano. Cudownie smakują pieczone bataty z sosem limonkowym. Pamiętaj jednak, że pieczenie batatów podnosi ich IG, ponieważ skrobia rozkłada się na cukry proste.

Jeśli chcesz tego uniknąć, ugotuj te warzywa i pozwól im ostygnąć. Wytworzy się wtedy w nich skrobia oporna. Dobrze działa na jelita i obniża ładunek glikemiczny posiłku. Unikaj jednak przyrządzania purée z niezdrowymi dodatkami, takimi jak duża ilość masła czy śmietany. Złym wyborem jest także smażenie ich w głębokim tłuszczu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ziemniaki i bataty

Co jest zdrowsze – ziemniaki czy bataty?

Żadne z tych warzyw nie jest jednoznacznie lepsze; są one po prostu inne pod względem wartości odżywczych. Oba dostarczają podobną ilość kalorii i węglowodanów złożonych. Wybór zależy od Twoich potrzeb:

Bataty są bogatsze w witaminę A, błonnik oraz antyoksydanty (karotenoidy).

Ziemniaki stanowią bardzo dobre źródło potasu, który wspiera regulację ciśnienia krwi.

Czy bataty są lepsze dla osób z insulinoopornością?

Tak. Bataty mają niższy indeks glikemiczny (IG) niż tradycyjne ziemniaki. Dzięki temu po ich zjedzeniu poziom glukozy we krwi rośnie wolniej, co zapewnia dłuższe uczucie sytości. Jest to szczególnie istotne dla osób z zaburzeniami gospodarki cukrowej, takimi jak insulinooporność.

Jak najlepiej przygotować bataty, aby zachować ich wartości?

Najzdrowszą metodą jest pieczenie batatów ze skórką, ponieważ to w niej znajduje się najwięcej minerałów i błonnika. Pieczenie podkreśla też ich naturalnie słodki smak. Należy jednak unikać smażenia w głębokim tłuszczu oraz przygotowywania purée z dużą ilością masła lub śmietany.

Jak obniżyć indeks glikemiczny (IG) gotowanych warzyw?

Aby obniżyć ładunek glikemiczny posiłku, warto ugotować warzywa i pozwolić im całkowicie ostygnąć. W procesie chłodzenia wytwarza się tzw. skrobia oporna, która nie tylko obniża IG, ale również bardzo korzystnie wpływa na pracę jelit.

Czytaj też:

Piję go zamiast czarnej herbaty. Dietetyk mówi wprost, co robi z cukrem i ciśnieniemCzytaj też:

Wyrzucasz to z diety, bo „tuczy”? Dietetyczka mówi wprost, czemu potem ciągle jesteś głodny