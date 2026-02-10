Te słodkie wypieki z Biedronki mają po 500 kcal. Dietetyczka mówi wprost

Chyba nie ma osoby, która raz na jakiś czas nie pozwoliłaby sobie na drobne „grzeszki” w postaci słodkich wypieków. Czasami kupujemy je w piekarni lub ciastkarni, jednak zazwyczaj w supermarketach – to najwygodniejsza opcja i najszybsza, gdy tych pierwszych nie mamy w swojej okolicy. I choć takie wypieki nie są najlepszym wyborem na co dzień, to jedzone okazjonalnie mogą znaleźć się w naszej diecie.

Ile kalorii mają słodkie wypieki z Biedronki?

Dietetyczka z „centrum Respo” sprawdziła, ile kalorii ma takie słodkie pieczywo z Biedronki. Przedstawiła ona kaloryczność jednej porcji. Rolls z nadzieniem i polewą ma 540 kcal. Muffin Wedell zawiera 523 kcal. Rogal pistacjowy – 483 kcal, cynamonka z dekoracją – 467 kcal. Z kolei drożdżówka z kruszonką ma 371 kcal, a pączek z maliną i serkiem mascarpone – 345 kcal. Duet truskawkowy ma 337 kcal.

Najmniej, bo 121 kcal, ma mini ciastko z nadzieniem budyniowym – powiedziała specjalistka od zdrowego odżywiania.

Na czym polega zasada 80/20 w diecie?

Ekspertka zauważyła również, że są to produkty przetworzone, pełne cukru, więc należy wybierać je okazjonalnie.

W Respo kierujemy się zasadą 80/20, która pozwala cieszyć się smakiem bez wyrzutów sumienia – dodała ekspertka.

Zasada ta polega na tym, że w codziennej diecie w 80 procentach wybiera się produkty zdrowe i odżywcze, natomiast 20 procent zajmują „drobne przyjemności”. Dzięki temu nie trzeba całkowicie rezygnować z ulubionych produktów czy dań, a jednocześnie zostaje zachowana równowaga wspierająca zdrowie organizmu. Taki sposób ułatwia długotrwałe utrzymanie odpowiednich nawyków, a jedzenie nadal pozostaje źródłem radości.

Jeśli jednak restrykcyjnie chcesz unikać nadmiaru kalorii w diecie, to postaw na domowe wypieki, takie jak muffiny owsiane, brownie z czarnej fasoli czy ciasto marchewkowe na jogurcie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o słodkie wypieki i dietę

Na czym dokładnie polega zasada 80/20 w odżywianiu?

Zasada 80/20 to model żywieniowy oparty na równowadze, a nie na restrykcjach. Zakłada ona, że:

80% Twojej diety stanowią produkty zdrowe, niskoprzetworzone i bogate w wartości odżywcze.

20% Twojej diety mogą stanowić tzw. „drobne przyjemności” lub produkty rekreacyjne (np. ulubione ciastko).

Dzięki temu podejściu można utrzymać zdrowe nawyki przez długi czas bez poczucia winy czy rezygnacji z radości, jaką daje jedzenie.

Czy jedząc słodkie wypieki z marketu, można schudnąć lub utrzymać wagę?

Tak, o ile takie produkty są spożywane okazjonalnie. Kluczem jest zachowanie balansu i umiaru. Choć wypieki z marketów są wysoko przetworzone i zawierają dużo cukru, wkomponowanie ich w dietę zgodnie z zasadą 80/20 pozwala cieszyć się ich smakiem bez negatywnego wpływu na ogólny stan zdrowia i sylwetkę.

Co wybrać zamiast sklepowych drożdżówek, jeśli chcę ograniczyć kalorie?

Jeśli zależy Ci na bardziej restrykcyjnym pilnowaniu bilansu kalorycznego, lepszą alternatywą będą domowe wypieki. Są one zazwyczaj mniej kaloryczne i bardziej sycące. Eksperci polecają m.in.:

Muffiny owsiane,

Brownie z czarnej fasoli,

Ciasto marchewkowe na bazie jogurtu.

