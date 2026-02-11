Większość je siemię lniane źle. Kardiolog ostrzega: w tej formie nie obniży cholesterolu

Siemię lniane to popularny superfood. Ma wiele cennych właściwości, a jedną z nich jest pozytywny wpływ na obniżenie cholesterolu. Dzięki temu dochodzi do obniżenia ryzyka wystąpienia chorób serca. Tak korzystny wpływ na nasze zdrowie wynika z dużej zawartości błonnika pokarmowego. 100 g siemienia lnianego zawiera około 27–30 gramów błonnika. Dodatkowo siemię lniane jest bogate w kwasy Omega-3, a także wapń, żelazo, magnez oraz witaminy z grupy B i E.

Jak najlepiej spożywać siemię lniane?

Kardiolog Anna Bartusiak-Chatys w opublikowanym wpisie na Instagramie wyjaśniła, pod jaką postacią najlepiej spożywać siemię lniane.

Ziarna siemienia najlepiej spożywać zmielone, dzięki czemu oprócz błonnika organizm przyswaja wszystkie wartościowe związki. Mielimy w młynku do kawy lub w robotach kuchennych – przekonuje specjalistka.

Dodała również, że mielenie siemienia lnianego zaleca się tuż przed spożyciem, ponieważ jest ono podatne na utlenianie i utratę wartości odżywczych. Jeśli chcesz to zrobić wcześniej – przechowuj siemię lniane w szczelnie zamkniętym pojemniku w lodówce. Takie zmielone ziarna nie powinny być podgrzewane ani gotowane. Zalecane dzienne spożycie siemienia lnianego to 1–2 łyżki.

Do czego dodawać siemię lniane?

Lekarka wytłumaczyła również, do czego dodawać takie zmielone ziarna siemienia lnianego. Sprawdzą się one między innymi jako dodatek do dań, takich jak na przykład owsianka, zupa, sos czy sałatka. Nie należy ich podgrzewać, tylko wsypać do już gotowej potrawy. Możesz przygotować też napar (kleik). Zmielone siemię lniane trzeba zalać ciepłą wodą (nie gorącą), a następnie odstawić na 15–30 minut, a po tym czasie wypić całość (wraz z osadem).

Całe ziarna siemienia są mniej podatne na utlenianie, ale z uwagi na twardą osłonkę nie ulegają strawieniu i w postaci niezmienionej ulegają wydaleniu. Są wówczas źródłem głównie błonnika – zauważa lekarka.

Je z kolei możesz wykorzystać jako dodatek do ciast, ciasteczek czy chleba lub przygotować z nich napar. Całe ziarna należy gotować przez około 15 minut, a następnie wypić powstały napar.

FAQ – najczęstsze pytania o siemię lniane i jego właściwości

Jak najlepiej spożywać siemię lniane – w całości czy mielone?

Najlepiej spożywać siemię lniane w formie zmielonej. Dzięki temu organizm jest w stanie przyswoić nie tylko błonnik, ale również wszystkie wartościowe związki, takie jak kwasy Omega-3 i witaminy. Całe ziarna mają twardą osłonkę, która utrudnia trawienie – w efekcie są one wydalane w niezmienionej formie, dostarczając głównie błonnika.

Dlaczego zaleca się mielenie ziaren tuż przed zjedzeniem?

Siemię lniane jest bardzo podatne na utlenianie, co prowadzi do szybkiej utraty cennych wartości odżywczych. Jeśli musisz zmielić ziarna wcześniej, przechowuj je w lodówce, w szczelnie zamkniętym pojemniku. Pamiętaj również, aby zmielonych ziaren nie gotować ani nie poddawać działaniu wysokiej temperatury.

Do jakich potraw można dodawać siemię lniane?

Możliwości jest wiele, jednak sposób podania zależy od formy ziarna:

Zmielone ziarna: Dodawaj do gotowych dań, takich jak owsianki, zupy, sosy czy sałatki (nie podgrzewaj ich!). Możesz też zrobić napar, zalewając je ciepłą wodą na 15–30 minut.

Całe ziarna: Sprawdzą się jako dodatek do wypieków (chleba, ciast) lub do przygotowania wywaru (gotuj ziarna w wodzie przez ok. 15 minut).

Jakie są najważniejsze korzyści zdrowotne płynące z jedzenia siemienia?

Siemię lniane to prawdziwy superfood, który:

Pomaga obniżyć poziom cholesterolu i zmniejsza ryzyko chorób serca.

Dostarcza dużej ilości błonnika (ok. 27–30 g na 100 g produktu).

Jest bogate w kwasy Omega-3, witaminy z grupy B i E oraz minerały: wapń, żelazo i magnez.

Czytaj też:

Piję go zamiast czarnej herbaty. Dietetyk mówi wprost, co robi z cukrem i ciśnieniemCzytaj też:

Wyrzucasz to z diety, bo „tuczy”? Dietetyczka mówi wprost, czemu potem ciągle jesteś głodny