Ten napar zadziała jak ratunek w tłusty czwartek. Sposób babci na „ciężki brzuch”

W tłusty czwartek wiele osób chętnie sięga po różne słodkie wypieki, takie jak faworki, oponki czy pączki. Tradycja tego święta zachęca, by zjeść ich więcej niż zwykle. Raz w roku można pozwolić sobie na takie słodkie szaleństwo, jednak przykrą konsekwencją zjedzenia zbyt dużej ilości tych smakołyków jest przejedzenie i uczucie ciężkości.

Sposób na przejedzenie w tłusty czwartek

W takiej sytuacji najlepiej sięgnąć po klasyk, którym zawsze ratowała mnie tego dnia moja ukochana babunia. Mianowicie chodzi o napar z mięty pieprzowej. Choć kojarzy nam się przede wszystkim z odświeżającym smakiem, ma ona znacznie więcej dobroczynnych właściwości. Jest to absolutny „numer jeden”, gdy dokuczają nam nieprzyjemne objawy przejedzenia. Mięta rozluźnia mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. To z kolei pomaga pozbyć się skurczów, a w konsekwencji ułatwia przemieszczanie się treści pokarmowej. Działa także na wzdęcia i skutecznie łagodzi ból brzucha.

Inne właściwości mięty pieprzowej

Mięta ma więcej dobroczynnych właściwości poza wsparciem układu pokarmowego. Ma bowiem działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Korzystnie wpływa też na układ sercowo-naczyniowy. Wykazuje właściwości obniżające poziom „złego” cholesterolu LDL. Przyczynia się również do obniżenia poziomu glukozy we krwi.

Trzeba jednak pamiętać, że napar z mięty nie jest „magicznym” środkiem na wszystkie dolegliwości. Jego działanie jest łagodne i jedynie wspomagające odpowiednie funkcjonowanie naszego organizmu. Napar z mięty należy więc traktować jedynie jako wsparcie codziennej profilaktyki zdrowotnej.

Jak zaparzyć napar z mięty?

Choć zaparzenie naparu z mięty wydaje się niezwykle proste, okazuje się, że część osób robi to niewłaściwie. Nie wystarczy wrzucić torebki herbaty do kubka i zalać wrzącą wodą, co właśnie czyni większość osób. Miętę (ale też inne zioła) należy zawsze parzyć pod przykryciem. Olejki eteryczne są bardzo lotne. Jeśli więc zaparzasz zioła w „otwartym” kubku, to to, co najbardziej wartościowe, ucieka wraz z parą wodną. Na 5–10 minut zawsze więc nakrywaj kubek talerzykiem.

Kolejna ważna zasada dotyczy temperatury wody. Nie zalewaj ziół wrzątkiem, czyli wodą od razu po zagotowaniu. Odczekaj około dwóch minut i dopiero wtedy to zrób. W ten sposób zachowasz lepszy aromat. Zbyt wysoka temperatura może zniszczyć delikatne olejki eteryczne, ale też sprawić, że napar stanie się gorzki. Optymalna temperatura do parzenia większości ziół to około 90–95 stopni Celsjusza. Jeśli często pijesz zioła, warto zainwestować w termometr kuchenny. Kupisz go za kilkanaście złotych przez internet.

