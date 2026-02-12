Jesz samo żółtko i omijasz białko? Dietetyk mówi jasno, co jest zdrowsze

Jajka są jednym z najpopularniejszych produktów w naszej kuchni. Używa się ich do wypieków i różnych potraw, ale też często serwuje na śniadanie lub kolację w formie jajecznicy czy omleta. Można również przyrządzić je na twardo lub miękko, a także usmażyć. Oprócz tego, że jajka są bardzo smaczne, są również zdrowe. Dostarczają między innymi witamin z grupy B, a także zawierają składniki mineralne, takie jak fosfor, selen czy żelazo.

Co jest zdrowsze: białko czy żółtko?

Dietetyk Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu wyjaśnił, co jest zdrowsze: białko czy żółtko.

Często spotykam się ze stwierdzeniem, że białko można wyrzucić, a powinniśmy jeść głównie żółtko, bo białko składa się w około 90 procentach z wody, a więc to po prostu prawie sama woda. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że obie części jajka znacząco różnią się składem – powiedział ekspert.

Porównał tę sytuację do wyboru między jedzeniem warzyw a spożywaniem orzechów. Wyraźnie zaznaczył, że optymalnie jest zjadać całe jajko.

Jeśli chodzi o białko, to jak sama nazwa wskazuje, jest ono źródłem białka. Przy czym proszę wiedzieć, że jest ono pełnowartościowe. Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne, czyli takie, których organizm człowieka nie potrafi sam wytworzyć – zauważył.

Dodał, że aminokwasy obecne w białku jajka występują w optymalnych proporcjach, dzięki czemu nasz organizm może je maksymalnie wykorzystać. Żadne inne białko występujące w produktach spożywczych nie ma tak wysokiej wartości biologicznej jak właśnie białko jaja. Podkreślił, że już samo białko jest jednym z najistotniejszych składników odżywczych w diecie. Odpowiada ono za najważniejsze funkcje życiowe, w tym bierze udział w regeneracji i naprawie uszkodzonych tkanek, reguluje pracę układu odpornościowego, a także transportuje i magazynuje substancje odżywcze w naszym ciele.

Jakie właściwości ma żółtko jajka?

Ekspert w swoim nagraniu odniósł się także do właściwości żółtka jajka.

To rezerwuar kluczowych witamin i składników mineralnych – powiedział.

Zawiera ono cholinę (wsparcie dla mózgu i układu nerwowego), a także dostarcza stosunkowo dużo selenu i żelaza, czyli dwóch pierwiastków, których często brakuje nam w diecie. Znajdziemy w nim też witaminę B2, B5 i często niedoborową witaminę B12. Jest też bogate w witaminę A.

Z drugiej zaś strony w żółtku znajduje się też dużo cholesterolu – zauważył.

Dodał, że w jego ocenie często bywa on niesłusznie demonizowany, jednak nic, czego dostarczamy w nadmiarze, nie służy naszemu organizmowi. Dietetyk zachęcił, żeby jajka spożywać w całości, a nie tylko skupiać się na jednej części. Podkreślił też, że najlepiej spożywać od 4 do 10 jajek tygodniowo.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o jajka i ich wartości odżywcze

Co jest zdrowsze: białko czy żółtko?

Nie da się jednoznacznie wskazać, która część jest „lepsza”, ponieważ obie mają zupełnie inne składy i właściwości. Białko to przede wszystkim źródło pełnowartościowego, wzorcowego białka, które regeneruje tkanki i wspiera odporność. Żółtko natomiast to prawdziwa „bomba” witaminowa (witaminy A, B12, B2) i mineralna (żelazo, selen). Ekspert zaleca, aby nie wybierać między nimi, lecz spożywać jajko w całości.

Ile jajek tygodniowo można bezpiecznie zjadać?

Według opinii dietetyka przytoczonej w artykule, optymalna ilość, która pozwala czerpać korzyści zdrowotne bez nadmiernego obciążania organizmu, to od 4 do 10 jajek tygodniowo. Warto trzymać się tych widełek, aby zachować zbilansowaną dietę.

Jakie witaminy i minerały znajdziemy w żółtku jaja?

Żółtko jest rezerwuarem kluczowych składników odżywczych, których często brakuje w naszej codziennej diecie. Należą do nich:

Witaminy: A, B2 (ryboflawina), B5 (kwas pantotenowy) oraz B12.

Składniki mineralne: Żelazo, selen oraz fosfor.

Cholina: Ważna dla pracy mózgu i układu nerwowego.

Czy białko jaja to tylko woda?

Choć białko składa się w około 90% z wody, pozostała część jest niezwykle cenna. Zawiera ono wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne, których ludzki organizm nie potrafi sam wytworzyć. Dzięki idealnym proporcjom tych składników, białko jaja ma najwyższą wartość biologiczną spośród wszystkich produktów spożywczych.

