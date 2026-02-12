Tylko 3 dni w Lidlu. Masło po 2,95 zł, kawa 60 procent taniej i limit na paragon

Robienie zakupów spożywczych podczas promocji, które oferują duże supermarkety, jest świetną strategią, pozwalającą znacznie zmniejszyć codzienne wydatki na artykuły spożywcze. Korzystając z takich obniżek, można kupić większą ilość produktów w niższej cenie. Sprawdzi się to zwłaszcza w przypadku tych artykułów, których używamy naprawdę często.

Tanie masło w Lidlu

Od 12 do 14 lutego w Lidlu w świetnej cenie dostaniesz masło ekstra 83% marki „Pilos”. Po aktywowaniu aplikacji i zeskanowaniu kuponu przy zakupie trzech sztuk za kostkę masła zapłacisz tylko 2,95 zł zamiast 4,99 zł. Obowiązuje jednak limit dzienny – trzy opakowania na kupon.

Nawet jeżeli teraz nie potrzebujesz zapasu masła, możesz je śmiało zamrozić. Dobrym pomysłem jest podzielenie go wcześniej na mniejsze porcje – wtedy nie będziesz musiał rozmrażać całej kostki.

Nowa gazetka Lidla. Co warto kupić?

Gdy będziesz w tym supermarkcie, koniecznie zrób też zapas kawy. Wszystkie kawy objęte są specjalną promocją. Drugi, tańszy produkt dostaniesz aż o 60 procent taniej, a więc można naprawdę sporo zaoszczędzić. Limit to cztery opakowania na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus. Różne rodzaje kaw można ze sobą dowolnie miksować. Ta promocja również trwa od 12 do 14 lutego. Jeśli chcesz cieszyć się wspaniałym aromatem kawy, to zwróć uwagę na sposób jej przechowywania. Najlepiej trzymać ten produkt w szczelnie zamkniętym pojemniku, z dala od światła, wilgoci i źródeł ciepła.

W tych dniach warto kupić także wędlinę w plastrach marki „Pikok”. Obowiązuje bowiem świetna oferta na te produkty. Chodzi o promocję „2 plus 1 za grosz”. Dotyczy to wszystkich rodzajów wędlin w plastrach tej marki. Za grosz dostaniesz trzeci, najtańszy produkt. Limit to dwa opakowania za grosz na paragon. Nie każdy o tym wie, ale wędlinę też można śmiało zamrozić.

Na czym najlepiej smażyć? Dietetyk wskazał numer jeden. Wielu wybiera inaczej

To nie chia ani awokado. Ten egzotyczny owoc wspiera wzrok i odporność