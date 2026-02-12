Zastępuje cytrynę i ogranicza sól. W kuchni Bliskiego Wschodu to podstawa

Zazwyczaj sięgamy po przyprawy, które dobrze znamy. W większości przypadków od lat dodajemy je do potraw, a ich smak jest dla nas bardzo przewidywalny. Jednak warto czasem odejść od utartych schematów i spróbować czegoś nowego. To pozwala odkryć zupełnie inne aromaty, ale też korzystać z ich potencjalnego wpływu na organizm.

Dopraw tym mięso

Jedną z przypraw, którą odkryłam dopiero niedawno, jest sumak. To przyprawa charakterystyczna dla kuchni Bliskiego Wschodu oraz krajów basenu Morza Śródziemnego. Ma lekko kwaskowaty, cytrynowy smak, dlatego świetnie pasuje do różnego rodzaju sałatek. Sprawdza się także jako dodatek do mięs.

Delikatnie podkreśla słoność potraw, dlatego często można użyć mniej soli. Całości nadaje świeżą, wyrazistą nutę. Pasuje do sosów, hummusu i innych dipów.

Razem z prażonym sezamem i tymiankiem tworzy mieszankę przypraw o nazwie za’atar, charakterystyczną dla kuchni libańskiej. Jest stosowana do marynowania mięs i doprawiania warzyw. Możesz więc spróbować również takiej kompozycji.

Sumak ceniony jest także za swoje cenne właściwości. Tradycyjnie przypisuje się mu działanie wspomagające trawienie, dlatego często dodaje się go do ciężkich, mięsnych dań. Zawarte w nim kwasy organiczne mogą pobudzać wydzielanie soków żołądkowych i enzymów trawiennych. W medycynie ludowej stosowano go także przy wzdęciach.

Jakie jeszcze właściwości ma sumak?

Ta przyprawa ma także potężne właściwości antyoksydacyjne. Oznacza to, że jej regularne spożywanie może neutralizować wolne rodniki, co spowalnia procesy starzenia i zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych. Pojawiają się również badania sugerujące możliwy korzystny wpływ na profil lipidowy – obniżenie poziomu „złego” cholesterolu (LDL) oraz trójglicerydów. Analizuje się także jego potencjalny wpływ na regulację ciśnienia tętniczego.

Kupując sumak, zwróć uwagę na skład. Niektóre mieszanki zawierają duże ilości dodanej soli (jako konserwantu). Staraj się więc wybierać tę przyprawę w jak najczystszej postaci.

