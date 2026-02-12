Dietetyczka wskazała najlepsze pieczywo z Biedronki. Bije na głowę całą resztę

W większości polskich domów podstawą śniadania i kolacji jest pieczywo. To właśnie kanapki je się najczęściej. Nic dziwnego, są proste w przygotowaniu i można podać je z różnymi dodatkami. Eksperci alarmują, że nie jest to zbyt zdrowa opcja. Warto więc zadbać o to, by podnieść wartość odżywczą tego posiłku, na przykład poprzez dodawanie warzyw, ale też wybieranie odpowiedniego pieczywa.

Najlepsze pieczywo z Biedronki

Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała nagranie, w którym wskazała najlepsze pieczywo z Biedronki. To właśnie te produkty warto wrzucić do koszyka podczas zakupów w tym popularnym supermarkecie.

Niekwestionowanym zwycięzcą okazał się chleb żytni 100%. Ma on najprostszy skład ze wszystkich, jest zrobiony na zakwasie. Do tego ma niski indeks glikemiczny. Jest on istotny, ponieważ wpływa na to, jak szybko po zjedzeniu danego produktu wzrasta poziom cukru we krwi. Produkty, które mają niski indeks glikemiczny, powodują bardziej stabilny i wolniejszy wzrost glukozy. W ten sposób unikamy gwałtownych skoków i spadków energii.

Miejsce drugie w rankingu zajął chleb słonecznikowy.

Prosty skład i ziarna, dużo bardziej sycący niż białe pieczywo – wyjaśniła.

Na miejscu trzecim znalazł się chleb całe ziarno. Jak wyjaśniła dietetyczka – posiada dużo ziaren i błonnika pokarmowego, a do tego jest dobrym wyborem dla osób z insulinoopornością. Czwarte miejsce należy do bułki żytniej.

Najlepszy wybór wśród bułek, jeśli nie chcesz wybierać chleba – wyjaśniła ekspertka od zdrowego odżywiania.

Ostatnie miejsce w rankingu dietetyczki zajęła bułka grahamka. Ma ona więcej błonnika pokarmowego niż zwykła bułka.

Co zrobić, żeby kanapki były zdrowsze?

Z kolei dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu na YouTube wyjaśnił, co zrobić, by kanapki były zdrowsze. Ekspert radzi zamienić bułkę kajzerkę na pełnoziarniste pieczywo. Zamiast masła z kolei dobrze jest użyć na przykład serka kanapkowego. Nie ma nic złego w jedzeniu kilku plasterków sera żółtego czy szynki, jednak pod nie warto położyć na przykład sałatę lub rukolę. Warto zrezygnować z dodawania majonezu do kanapek lub przynajmniej ograniczyć jego ilość. Do kanapki dodaj koniecznie też jakieś warzywo, na przykład ogórka, pomidora czy paprykę.

