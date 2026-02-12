Wielu seniorów wciąż wybiera twaróg. Ten produkt ma 3 razy więcej wapnia

Z wiekiem kości stają się coraz bardziej kruche. Organizm gorzej przyswaja składniki odżywcze, a każdy upadek może skończyć się poważnym urazem. Dlatego w diecie osób starszych wapń nie jest dodatkiem – jest fundamentem zbilansowanej diety.

Ten produkt ma więcej wapnia niż twaróg

Dietetyczka Kamila Plucińska w opublikowanym wpisie na Instagramie przekonuje, że małe, ale konkretne zmiany w naszym jadłospisie mogą realnie wpłynąć na nasze zdrowie. Często za jedno z najlepszych i łatwo dostępnych źródeł wapnia uważa się twaróg. Słusznie, jednak okazuje się, że inny produkt ma go znacznie więcej. Chodzi o sardynki, które raczej nie są często wybierane w sklepie, a szkoda, zwłaszcza w przypadku seniorów.

Twaróg jest źródłem wapnia. 100 g zawiera niecałe 100 mg. Ale to sardynki mają go trzy razy więcej. Mała puszka ma aż 330 mg wapnia – przekonuje ekspertka.

Cała „moc” sardynek tkwi w ościach, w których skumulowany jest wapń. Te ryby jemy właśnie w ten sposób, razem z ośćmi. Są one miękkie, z łatwością żuje się je i połyka, nie stanowią zagrożenia. Dodatkowo sardynki obfitują w witaminę D3 – jest ona kluczowa w metabolizmie wapnia. Zwiększa jego absorpcję z przewodu pokarmowego, a dodatkowo zapobiega redukcji masy kostnej.

Inne produkty bogate w wapń

Z wiekiem gęstość mineralna kości naturalnie spada. Odpowiednia ilość wapnia pomaga spowolnić ten proces. W diecie seniorów powinny więc znaleźć się też inne produkty bogate w białko. Są to między innymi jajka. Są lekkostrawne, a do tego bogate w witaminę D i B12. Można z nich zrobić jajecznicę, omlet, ale też różne pasty jajeczne. W diecie nie powinno zabraknąć również chudego mięsa. Dobrym źródłem białka jest też nabiał, na przykład twaróg, jogurt, kefir, maślanka.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dietę seniora i źródła wapnia

Dlaczego wapń jest tak ważny w diecie osób starszych?

Wraz z wiekiem gęstość mineralna kości naturalnie spada, co zwiększa ryzyko urazów. Wapń odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowych i mocnych kości, a jego odpowiednia podaż pomaga spowolnić procesy utraty masy kostnej. Ponadto wspiera ogólną odporność i kondycję fizyczną seniora.

Co ma więcej wapnia: twaróg czy sardynki?

Choć twaróg powszechnie uważa się za główne źródło wapnia (ok. 100 mg w 100 g), to sardynki mają go aż trzy razy więcej. Mała puszka tych ryb dostarcza ok. 330 mg wapnia. Wynika to z faktu, że sardynki spożywa się wraz z miękkimi ościami, w których skumulowana jest największa ilość tego pierwiastka.

Jakie ryby są najlepsze dla zdrowia kości?

Najlepszym wyborem są sardynki, ponieważ łączą w sobie dwa kluczowe składniki: wapń oraz witaminę D3. Witamina ta jest niezbędna do prawidłowego metabolizmu wapnia – zwiększa jego wchłanianie z przewodu pokarmowego i zapobiega ubytkowi tkanki kostnej.

