Od dziś w Biedronce nawet 80 proc. taniej. Drugi produkt prawie za darmo, ale jest limit

Przed walentynkami wiele osób szuka sposobu, by sprawić przyjemność swojej drugiej połówce. Jednym z najpopularniejszych wyborów są słodkości. Takie czekoladki stają się symbolicznym gestem miłości. W tym okresie wiele supermarketów przygotowuje atrakcyjne promocje na słodycze. Warto z nich skorzystać, bo można naprawdę sporo zaoszczędzić.

Tanie czekoladki w Biedronce

W piątek i sobotę (13-14 lutego) w świetnej cenie dostaniesz wszystkie słodycze marki „Lindt”. Drugie opakowanie kupisz aż o 80 procent taniej niż normalnie. Limit dzienny to cztery sztuki (maksymalnie dwa z rabatem) na kartę Moja Biedronka.

Doskonała oferta tego supermarketu obejmuje też wszystkie Ptasie Mleczka marki „E.Wedel”. Chodzi o promocję „1 plus 1”, w ramach której, kupując jedno opakowanie, kolejne dostaniesz całkowicie za darmo. Limit dzienny to cztery sztuki (maksymalnie 2 gratis).

Z kolei przy zakupie słodyczy marki „Kinder” drugi, tańszy produkt dostaniesz za złotówkę. Dotyczy to wszystkich produktów tej marki, które można ze sobą dowolnie mieszać.

Nowa gazetka Biedronki. Co warto kupić?

Tylko w sobotę (14 lutego), kupując jedno opakowanie czekoladek „Merci” (210-250 g, różne rodzaje), drugie dostaniesz gratis w ramach promocji „1 plus 1”. Obowiązuje jednak limit dzienny. Można kupić cztery opakowania (maksymalnie dwa gratis) na kartę Moja Biedronka. Wszystkie produkty można ze sobą dowolnie mieszać.

Do soboty w świetnej cenie kupisz też czekolady „Milka”. Przy zakupie dwóch sztuk każda z nich będzie kosztować 3,99 zł. Cena regularna to 6,99 zł, a więc naprawdę się opłaca. To jednak nie koniec świetnych ofert, ponieważ przy zakupie czekolady „Melte” drugi tańszy produkt nabędziesz za 1 zł. W obu przypadkach limit dzienny to sześć sztuk na kartę Moja Biedronka.

Czytaj też:

Nie wyciągam nawet miksera. To maślane ciasto z pomarańczą znika w jeden wieczórCzytaj też:

Dietetyczka wskazała najlepsze pieczywo z Biedronki. Bije na głowę całą resztę