Masz dość owsianki? Ten hit PRL-u działa łagodniej na jelita i wraca na śniadanie Dlaczego lepsze?

Płatki owsiane są niezwykle popularnym produktem. Wielu Polaków ceni je nie tylko za uniwersalność, ale też walory zdrowotne. Stanowią bogate źródło błonnika, witamin z grupy B oraz składników mineralnych, takich jak magnez czy żelazo. Dodatkowo są sycące, a więc to idealna propozycja na śniadanie. Nie trzeba ich też specjalnie przygotowywać – wystarczy zalać mlekiem lub wodą, dodać jogurt naturalny, owoce i gotowe.

Lepsze od płatków owsianych

Płatki owsiane bez wątpienia są bardzo wartościowe i w pełni zasługują na miano „superfood”. Duża część osób je bardzo często i od dawna, przez co mogły się już po prostu znudzić. W takiej sytuacji warto sięgnąć po coś równie zdrowego. Konkurencją dla płatków owsianych jest kasza jaglana, która dla niektórych może być wspomnieniem z dzieciństwa, ponieważ w czasach PRL-u była bardzo popularna.

Płatki owsiane mają więcej błonnika pokarmowego w porównaniu do kaszy jaglanej. Dla wielu osób będzie to zaletą, ponieważ błonnik wspiera prawidłowe funkcjonowanie naszych jelit, reguluje rytm wypróżnień. Jednak tak duża zawartość będzie minusem dla osób o wrażliwym żołądku, które zmagają się z wzdęciami, zespołem jelita drażliwego czy innymi problemami trawiennymi. W takim wypadku kasza jaglana może być lepiej tolerowana i delikatniej działać na przewód pokarmowy. Pamiętaj, że jedząc ją, nie rezygnujesz całkiem z dobroczynnego działania błonnika pokarmowego – po prostu w tym produkcie jest go mniej niż w płatkach owsianych.

Inne właściwości kaszy jaglanej

Dużą zaletą kaszy jaglanej jest spora zawartość krzemu. Ten pierwiastek odgrywa istotną rolę w utrzymaniu dobrej kondycji skóry, ale też włosów i paznokci. Wspiera produkcję kolagenu, a także wpływa na wytrzymałość i elastyczność tkanek. Dodatkowo krzem wspiera nie tylko nasz wygląd – uczestniczy on w procesie mineralizacji kości. Ma to znaczenie na przykład w profilaktyce osłabienia układu kostnego w późniejszych latach życia. Ten pierwiastek może też pozytywnie wpływać na stan naczyń krwionośnych, uszczelniając je.

Kasza jaglana jest również dobrym źródłem magnezu (odpowiada za budowę kości i zębów oraz prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego), potasu (pozytywnie wpływa na zdrowie serca) i fosforu (uczestniczy w gospodarce energetycznej organizmu).

