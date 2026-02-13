Twoje jelita reagują na kawę szybciej, niż myślisz. Naukowcy wskazują jeden błąd, który wiele osób popełnia

Kawa to nie tylko kofeina. To skomplikowany koktajl chemiczny, który działa jak nawóz dla naszego wnętrza. Jeśli zastanawiacie się, czy kolejny kubek to dobry pomysł – nauka ma zaskakującą odpowiedź.

Bakteria, która „pije” z kawę razem z nami

Nasze jelita to dom dla miliardów lokatorów. Okazuje się, że kawa drastycznie zmienia układ sił w brzuchu. Badacze zidentyfikowali konkretny gatunek – Lawsonibacter asaccharolyticus. U kawoszy jest go nawet kilka razy więcej niż u osób unikających naparu. Dlaczego to przełom?

Zróżnicowany mikrobiom to silniejsza odporność i lepszy metabolizm. Kawa dostarcza polifenoli, które działają jak prebiotyk. Bakterie jelitowe dosłownie się nimi żywią, a one w zamian dbają o nasze zdrowie.

Wpływ picia kawy na serce. Magiczna liczba „trzy”

Niektórzy unikają kawy, bo boją się o ciśnienie. Statystyki mówią jednak co innego. Regularne picie od 3 do 5 filiżanek kawy dziennie wiąże się z niższym o 15% ryzykiem chorób serca.

To potężny sygnał z wielkich baz danych (m.in. słynny umbrella review w BMJ). Co ciekawe, efekt ten widać nawet przy kawie bezkofeinowej. To dowód na to, że za ochronę serca odpowiadają antyoksydanty, a nie tylko pobudzający „kop”.

Pułapka ukryta w fusach po kawie. Jeden błąd psuje wszystko

Tutaj kończą się dobre wiadomości dla fanów „parzonej po turecku”. To, jak przygotowujesz kawę, ma wpływ na poziom cholesterolu. Kawa niefiltrowana (np. z French pressu, tygielka czy ekspresów ciśnieniowych) zawiera więcej diterpenów. Te substancje potrafią niestety realnie podnieść poziom „złego” cholesterolu LDL.

Jak rozwiązać ten problem? Stosowań do parzenia kawy papierowy filtr. To najprostsza bariera, która zatrzymuje szkodliwe tłuszcze, przepuszczając do kubka tylko to, co najcenniejsze.

Kiedy powiedzieć „stop” piciu kawy?

Kawa nie jest lekiem na wszystko. Jeśli po filiżance czujesz pieczenie w przełyku lub natychmiast musisz szukać toalety, to znaczy, że organizm wysyła ostrzeżenie. Kawa przyspiesza pracę jelit i u osób z refluksem lub zespołem jelita drażliwego (IBS) może zaostrzać objawy.

Zasada jest prosta: Jeśli żołądek protestuje, nie walcz z nim na siłę. Spróbuj pić kawę po posiłku lub zmień metodę parzenia na delikatniejszą. Dowiedz się, dlaczego poranna kawa to błąd i jaki nawyk powinien być pierwszy.

A jeśli masz wysoki cholesterol? Przejdź na kawę z ekspresu przelewowego. Masz zdrowe serce i lubisz kawę? Pij ją śmiało. To jedna z niewielu przyjemności, która ma tak mocne naukowe „plecy”.

