W Lidlu płacisz za logo? Dietetyczka pokazuje tańsze produkty z identycznym składem

Choć na sklepowych półkach kuszą znane marki, nie zawsze warto po nie sięgać. Często lepszym wyborem, który pozwoli nam zaoszczędzić, będą produkty marek własnych. Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała na swoim Instagramie porównanie takich produktów z Lidla. Wskazała tańsze odpowiedniki, które jakościowo nie ustępują droższym i popularnym markom.

Tańsze zamienniki popularnych produktów z Lidla

Dietetyczka wskazała tańsze produkty z Lidla o tym samym składzie, co droższe, ale często bardziej popularne alternatywy. Makaron spaghetti marki „Combino”, który kosztuje 2,99 zł, w składzie ma 100 procent mąki z pszenicy durum. Z kolei makaron spaghetti „Lubella” ma opakowanie mniejsze o 100 gramów, w składzie zwykłą mąkę pszenną, a kosztuje ponad dwa razy więcej, bo 5,19 zł. Kolejnym produktem, który porównała ekspertka, jest koncentrat pomidorowy. Ten marki „Pudliszki” jest niemal dwukrotnie droższy od koncentratu marki „Baresa”, a – jak wyjaśnia ekspertka – ich skład jest identyczny.

Dietetyczka zwraca uwagę, że serek wiejski marki „Pilos” i „Piątnica” również mają identyczny skład, z tym że ten drugi jest o 70 groszy droższy. Serek wiejski marki „Piątnica” kosztuje 2,99 zł, a serek wiejski marki „Pilos” 2,29 zł. Dokładnie ta sama sytuacja dotyczy twarogu chudego tych samych marek. Z tym że ten marki „Piątnica” kosztuje 5,79 zł, a z „Pilos” 3,59 zł.

Dlatego na zakupach nie patrz tylko na opakowanie i firmę, ale patrz na skład i wartości odżywcze – apeluje specjalistka od zdrowego odżywiania.

Na co jeszcze zwracać uwagę podczas zakupów?

W trakcie robienia zakupów warto mieć na uwadze też inne rzeczy, które wpływają na podejmowane przez nas decyzje. Nie tylko opakowanie czy znana marka sprawiają, że chętniej sięgamy po dany produkt. Istotne jest też to, jakie miejsce na półce zajmuje ten konkretny artykuł spożywczy. Najdroższe produkty są zazwyczaj na wysokości wzroku, przez co automatycznie to właśnie po nie sięgamy najczęściej. Z kolei te tańsze, często marek własnych, znajdują się na samym dole i poza obszarem naszego widzenia.

Pamiętaj też, że im krótsza lista składników na etykiecie produktu, tym lepiej. Prosty skład to zwykle mniej zbędnych dodatków. Warto wiedzieć, że składniki są wymienione w kolejności malejącej – lista zaczyna się od tego, którego w produkcie jest najwięcej.

