Polacy ruszą do Lidla. „3+3 gratis” i prawdziwy hit 40 proc. taniej

Jednym ze skutecznych sposobów na zaoszczędzenie podczas zakupów spożywczych jest robienie ich w ramach różnego rodzaju promocji. Takie oferty pozwalają kupić wiele produktów w znacznie niższych cenach. Warto więc przeglądać gazetki promocyjne i odpowiednio planować zakupy. W najbliższych dniach wybierz się do Lidla, ponieważ czeka tam dużo obniżek na popularne artykuły spożywcze.

Tanie masło w Lidlu

Od 16 do 18 lutego w ramach oferty „3 plus 3 gratis” nabędziesz mleko UHT 3,2% marki „Pilos”. Oznacza to, że kupując trzy opakowania tego produktu, kolejne trzy dostaniesz całkowicie za darmo. Obowiązuje jednak limit – jest to sześć opakowań gratis na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus. Pamiętaj, że mleko UHT ma długi termin przydatności i wcale nie musi stać w lodówce (jeśli nie zostało otworzone). Możesz więc zrobić zapas tego produktu i przechowywać go na przykład w szafce lub spiżarce.

Z kolei jeśli będziesz w Lidlu w poniedziałek (16.02.), to koniecznie kup masło ekstra 82% marki „Pilos”. Przy zakupie trzech sztuk zapłacisz aż o 40 procent taniej. Oznacza to, że kostka masła będzie kosztować 2,95 zł zamiast 4,99 zł. Limit to trzy opakowania na kupon. Musisz się jednak spieszyć, ponieważ promocja trwa tylko jeden dzień.

Nowa gazetka Lidla. Co jeszcze warto kupić?

Z kolei od 16 do 21 lutego warto kupić też migdały łuskane marki „Alesto”. Dostaniesz je w ramach promocji „2 plus 1 gratis”. Czyli kupując dwa opakowania tego produktu, za trzecie nie będziesz musiał nic płacić. To świetna okazja, ponieważ migdały są dość drogie – za jedno opakowanie trzeba zapłacić 12,99 zł. W tej sytuacji wyjdzie jednak znacznie taniej. Limit to trzy opakowania gratis na kupon. Ten produkt warto włączyć do swojej diety, ponieważ jest bardzo zdrowy. Migdały zawierają dużo witaminy E, błonnika oraz zdrowych tłuszczów, które wspierają pracę serca i pomagają obniżyć poziom „złego” cholesterolu.

W tym samym czasie łosoś norweski wędzony na zimno w plastrach „Nautica” będzie przeceniony o 25 procent przy zakupie dwóch sztuk. Żeby skorzystać z rabatu, trzeba aktywować kupon i zeskanować aplikację. Za jedno opakowanie zapłacisz więc 9,69 zł zamiast 12,99 zł. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Promocje obowiązują w określonych terminach lub do wyczerpania zapasów.

Czytaj też:

W Lidlu płacisz za logo? Dietetyczka pokazuje tańsze produkty z identycznym składemCzytaj też:

Dietetyczka oceniła jogurty z Biedronki. Jeden kupuj bez wahania